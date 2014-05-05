الدوري المصري: بتروجت يتفادى الهزيمة بهدف قاتل

نجا بتروجيت متصدر المجموعة الثانية من الخسارة من ضيفه المصري البورسعيدي بتعادله في الوقت القاتل 1-1 اليوم الاثنين على ملعب الجيش الثالث "عجرود" في السويس في المرحلة العشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

وتقدم المصري عبر محمد عاشور (17) وأدرك بتروجيت التعادل عن طريق سعيد كمال (89).

وارتفع رصيد المصري إلى 22 نقطة مقابل 34 لبتروجيت.

وعلى ملعب المكس في الإسكندرية، تعادل حرس الحدود مع ضيفه الإسماعيلي صفر-صفر ليرفع الأول رصيده إلى 21 نقطة مقابل 31 للإسماعيلي.

وشهدت المباراة طرد 3 لاعبين من حرس الحدود هم إسلام رمضان (25) ومحمود علاء (89) وعلي الفيل (90)، ومن الإسماعيلي الغاني جون أنتوي (32) لاعتدائه مرتين على أحمد صبري فنال في كل مرة بطاقة صفراء.

وتخلى الإسماعيلي عن المركز الثاني لاتحاد الشرطة الذي رفع رصيده إلى 32 نقطة بعد فوزه على مضيفه القناة بثلاثية نظيفة سجلت في الشوط الثاني بواسطة مصطفى رأفت (54) وأحمد دويدار (67) من ركلة جزاء وسعيد مراد في الوقت بدل الضائع.

وفي مباراة غابت عنها كل فنون كرة القدم على ملعب الدفاع الجوي، تعادل وادي دجلة مع ضيفه طلائع الجيش صفر-صفر ليرفع الأول رصيده إلى 23 نقطة مقابل 19 للثاني الذي لعب مباراة أكثر.

ويلعب لاحقا تلفونات بني سويف مع الزمالك الذي بات يملك فرصة اللحاق بالإسماعيلي في حال فوزه.