القحطاني والشلهوب بقميص الهلال حتى 2017

أعلن نادي الهلال السعودي عن تجديد عقدي لاعبيه ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب لـ3 مواسم قادمة، تبدأ من نهاية الموسم الجاري دون الكشف عن التفاصيل المالية.

وبشكل سريع، قبل سفر بعثة الفريق إلى طشقند، حيث يواجه بختاور الأوزبكي ضمن مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وقع الأمير عبدالرحمن بن مساعد مع اللاعبين المخضرمين، ليقطع الجدل حول رحيل القحطاني إلى الغريم التقليدي النصر، حيث اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس بالأحاديث حول رحيل القناص إلى بطل الدوري السعودي، وأحاديث عن اعتزال محمد الشلهوب كرة القدم.

وبدأ القحطاني مشواره مع الأزرق في العام 2005، قادماً من القادسية بمبلغ تجاوز 22 مليون ريال سعودي، وأمضى طوال تلك الفترة بقميص الهلال، حتى تمت إعارته إلى نادي العين الإماراتي لمدة موسم واحد، عاد بعدها إلى فريقه الأصلي، فيما يدخل الشلوب موسمه الـ15 مع الفريق الأول، منذ مباراته الأولى أواخر التسعينيات الميلادية.