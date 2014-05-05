•• تظل كرة القدم هي اللعبة الأكثر اهتماما واستحواذاً من بقية الأنشطة والرياضات المختلفة تبقى قوية بجماهيريتها وشعبيتها فما تصرفه الدول يفوق العشرات من الأضعاف التي تصرف على الرياضات الأخرى فلهذا نجد أن أخبار الكرة مسيطرة على رجال الصحافة والإعلام محليا وعربيا ودوليا نظرا لمكانتها وأهميتها بين شعوب العالم، وما نصرفه نحن في الإمارات يصل حسب ماذكر مليار درهم سنويا على الرغم من عدم وجود إحصائية دقيقة في هذا المجال الحيوي المهم إلا إن التكهنات تشير إلى أن الرقم ربما يقترب إلى ماذكرناه أو أقل أو أكثر مما نتوقعه فالصرف وحده على (الكرة) يكلف خزائن الأندية وموازنات جهات الدعم المحلية والاتحادية الكثير من خلال التعاقدات مع اللاعبين الأجانب حيث لا يستقر ناد واحد على لاعبين فقط طوال الموسم ناهيك عن الامتيازات التي يحصل عليها هؤلاء المحترفون إضافة إلى بقية الأجهزة الفنية والطبية والإدارية كلها مصاريف باهظة الثمن مع الوضع في الاعتبار المكافآت الشهرية والفورية التي يحصل عليها لاعبو النادي لمختلف المراحل السنية بدءا من مدارس الكرة وانتهاء باللاعبين الاحتياط آو الصف الثاني بالفريق الأول فأصبحت العملية معقدة وصعبة لان الصرف يتم بصورة مبالغ فيها ولهذا نتوقع بان يزيد على الرقم الذي ذكرناه!

نحن لانريد أن ندخل في قضايا تفصيلية مالية لأننا لن نصل إلى نهاية أو حل فالموضوع كبير ومهم وبحاجة إلى أناس متخصصين وقد قرأنا تصريحات لمسئولين عن الرياضة الإماراتية في الآونة الأخيرة عما تصرفه الدولة على كرة القدم فقط تساوي ميزانيات لبعض الدول المنتمية في عضوية الأمم المتحدة!

وهذه حقيقة ليست مبالغا فيها ولا تستغربوا وانصح لمن يهمه الامر بان يقرأ هذا الخبر الذي نشر أمس جيدا ويتعمق فيه فقد (أعلن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليوفا» أن تسعة اندية ستواجه عقوبات بسبب مخالفة قاعدة اللعب المالي النظيف التي اعتمدها، في بيان للاتحاد الاوروبي على موقعه الالكتروني ايضا «بعد متابعة هيئة الرقابة المالية مطابقة الاندية لقواعد اللعب المالي النظيف، فإن الاتحاد الاوروبي يؤكد انه من بين 237 ناديا شاركوا في مسابقاته موسم 2013-2014، طلب من 76 ناديا تقديم معلومات اضافية، والاجراءات ستتابع على تسعة اندية فقط». ويهدف الاتحاد الاوروبي الى تنظيم الشؤون المالية لاندية النخبة في اوروبا، والتي بلغ حجم ديونها 7ر1 مليار يورو في 2011. واتبع الاتحاد الاوروبي قواعد لمنع الاندية من الانفاق اكثر من قدرتها، ومن الركائز الاساسية في قاعدة اللعب المالي النظيف ان لا تخسر الاندية اكثر من 45 مليون يورو خلال موسمي 2011-2012 و2012-2013، مع وجود استثناءات لبعض اشكال الانفاق، وتواجه الاندية التي تخالف قاعدة اللعب المالي النظيف احتمال معاقبتها بحرمانها من المشاركة في دوري ابطال اوروبا او «يوروبا ليغ» اضافة الى إمكانية تجريدها من الألقاب التي حصلت عليها خلال فترة المخالفة). هل فكرنا وقيمنا امرنا ام نحن شطار في جوانب أخرى ..والله من وراء القصد.





*نقلاً عن الأيام البحرينية