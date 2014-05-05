رومينيغه: بإمكان لاعبي بايرن الرحيل عن النادي

فتح كارل هاينز رومينيغه، المدير التنفيذي لبايرن ميونخ، الباب للاعبين الذين يريدون مغادرة بطل الدوري الألماني في الموسم المقبل، مؤكداً أن باب مكتبه مفتوح لمن يود الرحيل بعيداً عن بايرن.

وقال رومينيغه في تصريح لصحيفة "بيليد": "أي لاعب لا يريد البقاء في بايرن أو يشعر بعدم الراحة، عليه الحضور إلى مكتبي ونتحدث عن هذا الأمر وقتها"، وذلك على الرغم من تأكيدات مسؤولي البافاري بأنهم غير مستعدين للتفريط بنجوم الفريق الذي خرج مؤخراً من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.

وكان بيب غوارديولا قد أكد الأسبوع الماضي أن مواطنه خافي مارتينيز لن يغادر أسوار الفريق الأحمر، وذلك بعد تواتر أنباء إعلامية عن نية برشلونة الاستعانة بخدماته في الصيف القادم، فيما كان توماس مولر، ابن النادي، أكثر اللاعبين امتعاضاً من الوضع الحالي، حيث يبقى على دكة البدلاء، وأعرب عن حزنه لجلوسه بديلاً أمام ريال مدريد قبل أسبوعين، مكتفياً بقول "لا تعليق"، إجابة عن أسئلة الصحافيين الذين طرحوا عليه سؤالاً حول رغبته في الرحيل عن البافاري.