زينجا: تمنيت مواجهة العين بـ"ربع النهائي"

اعترف الإيطالي والتر زينجا مدرب الجزيرة بأنه كان يتمنى مواجهة العين في الأدوار التالية في البطولة، كي يضمن تواجد فريق إماراتي على الأقل في دور الثمانية الآسيوي.

وقال زينجا اليوم في مؤتمر صحافي: "مباراة الدوري الأخيرة لن يكون لها أي تأثير على مباراة الغد. هما مباراتان مختلفتان تماما وغدا سنخوض الشوط الأول فقط من المواجهة الآسيوية وينتظرنا شوط ثان في مدينة العين."

وتابع "العين تنتظره مباريات أكثر صعوبة خلال الفترة القادمة، لأنه سيلعب مباراة ودية أمام مانشستر سيتي ومباراة نهائي كأس الرئيس، وربما يحاول تحقيق الفوز غدا لتسهيل مهمته في مباراة الإياب، لكننا في المقابل سنلعب بنية الفوز فقط وسنقاتل من أجل التأهل لدور الثمانية."

واختتم زينجا حديثه قائلا "العمل الذي قمنا به خلال هذا الموسم كان جيدا وكانت الأمور ستصبح أفضل إذا فزنا على الأهلي في نهائي كأس الخليج العربي، لكننا نسير في الطريق الصحيح."



ومن جانبه، اعتبر الكرواتي زلاتكو داليتش مدرب العين الإماراتي أن الفريق أمامه فرصة مثالية لتعويض الإخفاق في الدوري عندما يواجه مواطنه الجزيرة في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا لكرة القدم غدا الثلاثاء.

وقال داليتش "أعلم أن جماهير العين غير راضية عن حصاد الفريق في الموسم الحالي. لكن الحقيقة أننا أمام فرصة مثالية لتعديل الأمور. وخلال 10 أيام تنتظرنا ثلاث مباريات مصيرية متمثلة في مواجهتي ذهاب وإياب دوري الأبطال ومباراة نهائي كأس الرئيس وأقول بكل ثقة إن فريقي جاهز للقتال"، وأضاف: "أعد الجماهير أننا سنقدم أفضل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز في المباريات القادمة، وأؤكد أن العين لن يخذلهم."

وتابع "العين حضر إلى أبوظبي من أجل العودة بنتيجة إيجابية والتعادل يعتبر نتيجة إيجابية للفريق الضيف لكننا نتطلع إلى الفوز".