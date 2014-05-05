عقد الرائد والهلال في صفقة الجبرين غير ملزم

أصدرت لجنة الاحتراف السعودية جملة من القرارات في قضية عبد العزيز الجبرين لاعب الرائد الذي يتنافس عليه كلاً من الهلال والنصر.



وجاءت القرارات بجملة من العقوبات المالية تجاه تسعة أطراف مشتركة في القضية, هم: أندية الهلال والنصر والرائد, واللاعب نفسه, وعبد العزيز المسلم رئيس نادي الرائد, وعبد الله السبيعي عضو مجلس الإدارة في النادي, وسلمان المالك عضو شرف النصر, والوكيلان صالح الداوود وذيب الدحيم.

وإعتبرت اعتبار العقد المرفوع للجنة بين الهلال والرائد, غير ملزم, ويحوي مخالفات للائحة تسجيل اللاعبين, ووفقا للمصادر ذاتها, يصل مجموع الغرامات تصل قرابة 3 ملايين ريال سعودي.

وبحسب بيان اللجنة فإن العقوبات المالية ستكون بقيمة 500 الف ريال عل كل من: أندية الرائد والهلال والنصر ، بينما ستكون بقيمة 300 الف ريال على كلاً من ذيب الدحيم وكيل أعمال اللاعبين، وعبدالعزيز المسلم رئيس النادي القصيمي، وسلمان المالك عضو شرف النصر ومفاوضه، وعبدالعزيز الجبرين، اللاعب القضية. فيما تم تغريم عبدالله السبيعي، أمين عام الرائد، مبلغ 50 الف ريال، وصالح الداوود وكيل الأعمال بـ20 الف ريال

وكانت لجنة الاحتراف قد قررت قبل أسبوعين، أن يكون اليوم 5 مايو، موعداً للفصل بالشكوى المقدمة من نادي الرائد ضد نظيره النصر، بسبب مفاوضة الأخير للاعب، رغم توقيع الأولى عقداً مع الهلال، لكنه لم يكن بموافقة اللاعب. وبناء عليه يعتبر اللاعب متاحا لكل الأندية شريطة مفاوضة ناديه أولا.

