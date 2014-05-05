مورينيو بغضب: تشيلسي بلا "هجوم"

تحسر جوزيه مورينهو مدرب تشلسي على عدم امتلاك فريقه لمهاجم يستطيع تغيير مجرى المباراة بعد التعادل سلبيا مع نوريتش سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم أمس.

وقال مورينهو الذي عاد إلى تشلسي قبل نحو عام إنه سيبحث عن مهاجم جديد في فترة الانتقالات بعد نهاية الموسم، فيما وضح غضبه من فشل مهاجمي الفريق الأساسيين وهم فرناندو توريس وصمويل إيتو وديمبا با في إحراز أي هدف.

وقال مورينهو للصحافيين بعد مباراة نوريتش: "الفريق يملك مهاجمين جيدين ولا يوجد شك في ذلك. لكنهم ليسوا من نوعية المهاجمين الذين يستطيعون الاستحواذ على الكرة والمراوغة وإيجاد المساحات عندما يتم محاصرتهم بثلاثة أو أربعة لاعبين في مساحة صغيرة." وأضاف "لذا عندما يكون الفريق في موقف صعب فهم لا يستطيعون حل الموقف بالنسبة لنا."

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن تشلسي قد يضم دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو الإسباني بعد انتهاء الموسم مقابل 40 مليون يورو. بينما تدور التكهنات حول إمكانية رحيل المدافعين المخضرمين جون تيري وآشلي كول ولاعب الوسط فرانك لامبارد خاصة أن عقودهم تنتهي بنهاية الموسم الحالي.

والتقطت صورة للاعبين الثلاثة بعد مباراة نوريتش وقام الثلاثي بجولة حول الملعب في المباراة الأخيرة للفريق على أرضه هذا الموسم. وأجاب مورينهو عند سؤاله حول إمكانية أن يلعب الثلاثي مرة أخرى لتشلسي "أعتقد ذلك. هذا وقت الانتظار قليلا. هذا الصيف سيكون صيفا طويلا"، مضيفا أن تشلسي سيتحدث مع اللاعبين الثلاثة حول مستقبلهم.