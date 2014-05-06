أبطال آسيا: غوانزو يكتسح أوساكا بخماسية

ضرب غوانغزهو ايفرغراند الصيني بقوة وألحق هزيمة قاسية بمضيفه سيريزو اوساكا الياباني بـ5 أهداف مقابل هدف في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا اليوم في أوساكا.

وحسم ايفراغراند الذي أحرز باكورة ألقابه القارية العام الماضي وشارك في كأس العالم للأندية في المغرب بطاقة التأهل بنسبة كبيرة إلى الدور ربع النهائي قبل استضافته مباراة الإياب على ملعبه الأسبوع المقبل.

وسجل البرازيلي الكيسون هدفين سريعين في مطلع المباراة، ثم أضاف مواطنه موريكي هدفين رائعين بالإضافة الى مجهود فردي للصيني غاو لين.

ولم يسبق للفريق الصيني أن حقق الفوز خارج ملعبه هذا الموسم في دوري الأبطال حتى إنه كان يواجه خطر الخروج من دور المجموعات قبل أن يحسم أمره في مباراته الأخيرة.

وتألق في المباراة أيضا الإيطالي الدولي السابق اليساندرو ديامنتي الذي مرر ثلاث كرات حاسمة.

أما هدف سيريزو الوحيد فسجله ارياجاسورو منتصف الشوط الأول.

