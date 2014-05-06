أستراليا تدخل كأس العالم من دون "قائدها"

لن يكون بمقدور المدافع الأسترالي لوكاس نيل اللعب في كأس العالم المقبلة، بعد مشاركتين عالميتين مع منتخب بلاده، وذلك بعدما أعلن أنجي بوستيكوجلو، مدرب أستراليا عن استبعاد القائد المخضرم بسبب قلة دقائق اللعب.

وقال بوستيكوجلو في مؤتمر صحافي: "لا أستطيع الاعتماد على التاريخ، لكن على الأشهر الأخيرة من ناحية الأداء واللياقة البدنية"، وتابع: "قراري كان بسبب عدم اللعب بشكل مستمر مع الفرق التي شارك بصفوفها، وكذلك الإصابات المختلفة التي تعرض لها هذا الموسم".

وكان لاعب بلاكبرن روفرز الإنجليزي السابق، والجزيرة الإماراتي، عنصراً مهما وقائداً لتشكيلة الألماني أولغير أوسيك والتي تأهلت إلى النهائيات القادمة بالبرازيل والوصول إلى نهائي كأس أمم آسيا 2011 بقطر، لكن ذلك تغير بعد إقالة أوسيك جراء الهزيمتين الوديتين أمام فرنسا والبرازيل أواخر العام الماضي بنتائج ثقيلة.

وانضم أونيل لفريق واتفورد الذي يلعب بالدرجة الثانية الإنجليزية، لكنه لم يستمر بصفوفه سوى شهر قبل الانتقال الى دونكاستر، الفريق الذي ينافس بالدرجة الثالثة الإنجليزية.



وتواجه أستراليا كلاً من إسبانيا وهولندا وتشيلي في أحد أصعب المجموعات بكأس العالم المقبلة.