الاتحاد يصطدم بالشباب في قمة سعودية آسيوية

يحل الشباب السعودي ضيفاً ثقيلاً على مواطنه الاتحاد اليوم على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا والتي ستشهد لقاءً آخر، حينما يستضيف الجزيرة الإماراتي مواطنه العين.

وتستكمل مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي يوم الأربعاء بلقاءين إذ يطير الهلال السعودي الى طشقند لمواجهة بونيودكور الأوزبكي ويلتقي السد القطري وفولاذ الإيراني في الدوحة على أن تختتم مباريات الدور يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وفي مكة المكرمة يطمح الاتحاد إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لإيقاف الشباب المنتشي بفوزه بكأس الملك للأبطال يوم الخميس الماضي على حساب الأهلي في النهائي الذي تزامن مع افتتاح ستاد الملك عبدالله بجدة.

ويسعى الاتحاد إلى إنقاذ موسمه من خلال قطع تذكرة الوصول إلى دور ربع النهائي والذي سينطلق مع مطلع الموسم المقبل، ولم يعرف العميد طعم الفرح هذا الموسم بعد أن عانى من مشاكل مالية كبيرة هذا الموسم مما جعله يحتل المركز السادس وبفارق ٦ نقاط عن الاتفاق الهابط إلى دوري الدرجة الأولى.

وتحسن الفريق الاتحادي كثيرا بعد تولي المدرب السعودي خالد القروني الدفة الفنية بالفريق ونجح في وصول الفريق الى نصف نهائي كأس الملك والذي خرج منه على يد غريمه التقليدي الأهلي بالإضافة الى نجاحه في الصعود الى الدور ثمن النهائي لمسابقته المفضلة والتي حققها موسمي ٢٠٠٤ و٢٠٠٥م.

وفي المقابل يدخل الشباب مباراته وهو منتش ببطولة كأس الملك والتي أنقذ من خلالها موسمه وأكد مشاركته بدوري أبطال آسيا الموسم، ويخشى التونسي عمار السويح أن تؤثر فرحة البطولة على لاعبيه في اللقاء الاسيوي الهام.

ويملك الشباب رباعيا أجنبيا جيدا مقارنة بخصمه الذي يتواجد معه لاعبان فقط هما البرازيلي بونفيم والمغربي محمد فوزي بعد أن أنهت الادارة الاتحادية عقود اللاعبين البرازيلي حبسون والفلسطيني أنس الشربيني.

ووصل الشباب الى هذا الدور بعد أن تصدر مجموعته برصيد ١٥ نقطة وبفارق ٥ نقاط عن الجزيرة الثاني، بينما احتل الاتحاد المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن متصدر مجموعته العين.

وفي مباراة أخرى يستضيف الجزيرة الاماراتي مواطنه العين على ستاد محمد بن زايد في أبوظبي.

ويسعى الجزيرة المنتشي بفوزه بالكأس على حساب بطل الدوري الأهلي الى الخروج فائزاً وتعميق جراح العين الذي قدم مستوى هزيلاً هذا الموسم بعد أن كان بطلاً للدوري في الموسمين الماضيين.

بينما يبحث العين عن إنقاذ موسمه بالتأهل الى الدور ربع النهائي وإرضاء جماهيره الغاضبة هذا الموسم، كونه يعلم أن أمامه فرصة لتصحيح الأوضاع في حال تأهله من خلال الاستفادة من سوق الانتقالات الصيفية.

فرق الشرق

وفي مباريات شرق القارة يستضيف فريق جيونبك هيونداي الكوري بطل نسخة ٢٠٠٦ ووصيف نسخة ٢٠١١ مواطنه فريق بوهانج ستيلرز بطل نسخة ٢٠٠٩، وفي المباراة الثانية يحل فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني بطل النسخة الماضية ضيفاً على فريق سيريزو أوساكا الياباني.