البطي وكيال مرشحان لخلافة القريني في المنتخب

كشفت مصادر مطلعة لـ"العربية.نت" عن ترشيح كل من عادل البطي، المشرف السابق على كرة القدم بنادي الهلال، وطارق كيال، مشرف كرة القدم السابق بنادي الأهلي، ليتبوأ أحدهما مقعد المشرف على المنتخب السعودي الأول خلفاً للمستقيل سلمان القريني.

وبحسب المصادر فإن ترشيح الثنائي يأتي لحاجة الأخضر إلى مشرف يتابع سير استعداداته، تمهيداً للدخول في معترك بطولتي كأس الخليج وبطولة أمم آسيا في وقت لاحق من هذا العام، علماً أن المنصب بات شاغراً عقب تقدم سلمان القريني باستقالته أواخر مارس الماضي.

ويحمل البطي، لاعب الهلال السابق مطلع الثمانينيات، شهادة البكالوريوس بالتربية الرياضية، وسبق له العمل كعضو مجلس إدارة بنادي الهلال مرتين عامي 2006-2007 مع الأمير محمد بن فيصل، ومرة أخرى بموسم 2008-2009 مع الأمير عبدالرحمن بن مساعد، كما عمل في الاتحاد السعودي لكرة القدم كرئيس للجنة الفنية ونائب لرئيس لجنة المسابقات، وهو أحد أعضاء لجنة تطوير المنتخبات عقب الخروج من تصفيات كأس العالم 2010، قبل أن يستقر به المطاف كمحلل رياضي، حيث يعمل الآن.

وفي المقابل يتخصص كيال بإدارة الأعمال. رياضياً بدأ مشواره مع الأهلي مطلع السبعينيات الميلادية، وتدرج بفئاته حتى بلغ صفوف الفريق الأول واعتزل بعمر الـ22 عاماً، لينتظر عدة سنوات بعدها ليدخل مجلس الإدارة، كعضو تحت رئاسة الدكتور عبدالرزاق أبو داود، وغاب عن المناصب الرياضية لمدة عقدين من الزمان وعاد من جديد إليها بين عامي 2004-2006، وبعدها أصبح عضواً باتحاد كرة القدم واتحاد غرب آسيا، قبل أن يتولى الإشراف على فريق كرة القدم بأخضر جدة بين عامي 2011-2013.