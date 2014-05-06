النصر يضم الجبرين في صفقة تاريخية

وافقت إدارة الرائد على بيع عقد لاعبها عبدالعزيز الجبرين لصفوف النصر، لقاء 12 مليوناً تسددها إدارة الفريق العاصمي خلال 7 أشهر على 3 دفعات، بالإضافة إلى تسديد الغرامات المالية التي فرضتها لجنة الاحتراف على نادي الرائد ورئيسه والأمين العام.

وسيوقع الطرفان الصفقة الأعلى بتاريخ نادي الرائد الليلة، وذلك بعد محاولات حثيثة قام بها الشرفيان القصيميان عبداللطيف الخضير وخالد السيف مساء أمس لإقناع عبدالعزيز المسلم، رئيس النادي، بالموافقة على العرض النصراوي بعد ساعات معدودة من فرض لجنة الاحتراف السعودية عقوباتها على اللاعب ومجموعة من الأطراف معه.

وتسلمت إدارة الرائد شيكاً مصدقاً عن طريق سلمان المالك، عضو شرف النصر، على أن تدفع 3.5 مليون ريال مطلع يوليو المقبل، وتبقى الدفعة الأخيرة في شهر ديسمبر من العام الجاري، على أن تتكفل إدارة النصر بدفع مبلغ 850 ألف ريال وهي ما تمثل الغرامات المفروضة على الفريق القصيمي من لجنة الاحتراف، في حال رفض لجنة الاستئناف الطلب المقدم من قبلهم.

وبهذا التوقيع، يغلق فصل آخر من المنافسة الحامية بين الهلال والنصر على اللاعبين، بعد شهر كامل من الشد والجذب بين اللاعب وناديه من جهة والغريمين العاصميين من جهة أخرى، بعد توقيع الزرق عقداً مع رئيس الرائد، فيما رفض اللاعب ذلك وطالب بأن يتوجه للنصر أو البقاء لحين انتهاء عقده مع الفريق بعد عامين.



