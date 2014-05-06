برشلونة لميسي: الراتب الضخم مقابل الحقوق الإعلانية

قالت صحيفة "آس" الإسبانية إن خورخي ميسي، والد ليونيل نجم برشلونة، وصل اليوم إلى المدينة الإسبانية ليلتقي بخافيير فاوس المدير الاقتصادي للنادي الكتالوني والنقاش حول تمديد عقد ابنه حتى 2019.

وبحسب الصحيفة فإن المحادثات التي تمت اليوم، اعتُبِرت إيجابية وتشير إلى تقدم كبير في المفاوضات بين الطرفين الراميين إلى تمديد العقد الاحترافي للجوهرة الأرجنتينية حتى 2019، مقابل راتب سنوي ضخم جداً وأن يحصل النادي على جزء من الأرباح التي يحققها النجم الأرجنتيني جراء العقود الإعلامية واستغلال صورته، حيث يحصل على النسبة كاملة.

وفي حالة قبول ميسي للعرض المقدم من النادي الكتالوني، فإنها ستكون المرة السابعة التي يتم تحسين الراتب السنوي لأفضل لاعب بالعالم 4 مرات، منذ مشاركته الأولى مع الفريق موسم 2004.

ومنذ عاد ميسي من الإصابة التي أبقته شهرين خارج الملعب، والأحاديث حول عقده الحالي الذي وقعه مع برشلونة مطلع العام الماضي لا تتوقف، وصولاً إلى تكهنات إعلامية بخروجه من النادي الذي أمضى مسيرته الرياضية معه منذ انتقاله من الأرجنتين قبل 13 عاماً.