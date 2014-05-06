تفوق الشباب على الاتحاد في مباريات العقد الأخير

يعود الشباب والاتحاد من جديد الى ليالي آسيا، بعد 5 أعوام على أول وآخر مواجهة جمعت الفريقين ضمن مباريات بطولة القارة الصفراء، وهي الليلة التي أنهاها هشام بوشروان في آخر الدقائق ليواصل أصفر جدة طريقه حتى النهائي الذي خسره أمام بوهانج ستيلرز الكوري.

وبالعودة الى أوراق العقد الماضي، تواجه الفريقان في مسابقات عدة في 29 مباراة، كان الكعب الأعلى فيها للشباب الذي انتصر بعشرة مباريات، فيما اكتفى الاتحاد بالفوز بـ8 مباريات، وانتهت مبارياتهما لنتيجة التعادل 11 مرة.

ففي مسابقة الدوري التقى الفريقان 21 مباراة، تفوق الشباب في ثمان منها، ضعف مجموع انتصارات الاتحاد، فيما تعادلا 9 مرات، وفي كأس خادم الحرمين الشريفين فاز الشباب مرتين، وتفوق عليه الاتحاد بفارق مباراة واحدة، ولم تنته مبارياتهما بالتعادل مطلقاً بهذه البطولة، فيما غابت مواجهاتهما عن مباريات كأس ولي العهد خلال هذا العقد.

وتبقى مباراة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2009 هي المواجهة الوحيدة للفريقين آسيوياً، وهي المباراة التي نجح من خلالها الاتحاد بتجاوز ضيفه والوصول الى الأدوار المتقدمة، بعد أن كانت من جولة واحدة وليست ذهاباً وإياباً مثل النسخة الحالية.

ووصل الاتحاد لهذا الدور مرتين من قبل، وحصل على البطولة مرتين متتاليتين في 2004م و2005م، وهو نفس عدد المرات التي بلغ فيها الشباب هذا الدور، لكنه لم يحمل كأس البطولة، ونصف نهائي نسخة 2010م كانت أقصى ما وصل له الفريق.