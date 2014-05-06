دقيقتا ياسر والشلهوب بـ"14 ألف" ريال

لا يجد ثنائي الهلال مع وصول ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب، نقاط تشابه كبيرة بينهما في نهاية مشوارهما الرياضي، الذي ربما يمتد حتى 2017، وذلك بحسب العقد الذي وقعاه هذا المساء مقابل 5.4 مليون ريال في الموسم الواحد لكلا اللاعبين، ليبقيا بموجبه في النادي الأزرق حتى ذلك الحين.

قبل قيمة العقد الأخير، لا يشترك القحطاني والشلهوب في شيء، سوى قلة دقائق اللعب التي حصل عليها المهاجم القناص وصانع الألعاب الموهوب، التي بلغت 1561 للنجمين مجتمعين، وهو رقم أقل من دقائق اللعب التي حظي بها زميلهما الشاب سالم الدوسري الذي لعب لوحده 1632، وكلاهما لم يصل الى رقم عادل هرماش، المحترف الذي غادر في فترة الانتقالات الشتوية، بعد 1004 دقائق لعب.

ومع تقدم الثنائي بالسن، بات الدوليان السابقان يلعبان بشكل أقل كل موسم مقارنة بما سبقه، حيث خسر ياسر القحطاني 372 دقيقة حظي بها مع الفرنسي أنطوان كومبواريه والكرواتي زالاتكو داليتش، في المقابل لم يمنحه سامي الجابر سوى 822 دقيقة، فيما لم يختلف الوضع كثيراً على محمد الشلهوب، حيث فقد 53 دقيقة لعبها في عهد المدرب الأسمر والمؤقت الكرواتي. واكتفى بـ739 دقيقة فقط.

وعلى أرض الميدان، سجل ياسر 5 أهداف في بطولة الدوري، واحدة منها كانت من نقطة الجزاء، بينما كانت الأربعة الباقية من داخل المنطقة، وصنع هدفا وحيداً لناصر الشمراني في مباراة سكاكا أمام العروبة بالدور الثاني، وهي أرقام أقل بكثير من التي حققها في الموسم الماضي، حيث أنهى القحطاني الدوري الماضي بـ13 هدفاً باسمه، وصنع 3 أهداف لبقية زملائه.

ولم تكن أرقام الشلهوب أفضل من رفيق دربه هذا الموسم، حيث سجل هدفين، وصنع مثلهما، فيما سجل هدفاً وحيداً في الموسم الماضي، ومنح الأزرق 3 تمريرات حاسمة ترجمها اللاعبون الى أهداف.

وبناء على قيمة العقد الأخير ودقائق اللعب التي خاضها اللاعبان، فإن دقيقة لعب القحطاني تساوي ما يقارب 6569 ريالاً، فيما تبلغ قيمة نظيرتها لصانع الألعاب القصير ما يقارب7300 ريال سعودي.

ومنذ حضور القحطاني الى الهلال قبل 9 أعوام، رفع المهاجم الدولي السابق 10 بطولات بقميص الزعيم، ولم يغب سوى عن بطولة كأس ولي العهد 2012 التي حققها الهلال أمام الاتفاق، بسبب تواجده بصفوف العين الاماراتي ذلك الموسم، فيما يعتبر محمد الشلهوب، اللاعب السعودي الأكثر تتويجاً بواقع 21 بطولة حققها مع الزرق، كانت 3 منها آسيوية.