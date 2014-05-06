كريستال بالاس يبعد ليفربول عن بطولة الدوري

أضاع ليفربول تقدمه 3-0 على مضيفه كريستال بالاس في آخر 12 دقيقة لتنتهي المباراة بالتعادل 3-3 أمس الاثنين في الدوري الإنجليزي الممتاز لتتلقى آماله في الفوز بالدوري للمرة الأولى منذ 24 عاما ضربة قاصمة.





وبدا أن ليفربول في طريقه لتحقيق فوز سهل ليتقدم بفارق ثلاث نقاط على مانشستر سيتي في صدارة الدوري بعد أن أحرز ثلاثة أهداف عن طريق جو الين ودانييل ستوريدج ولويس سواريز.





ولكن بالاس نجح في تعديل النتيجة عن طريق داميان ديلاني وهدفين من البديل دوايت جايل ليترك آمال ليفربول في الفوز بالدوري معلقة بخيط رفيع.





ويبلغ رصيد ليفربول 81 نقطة وتتبقى له مباراة واحدة مقابل 80 نقطة لسيتي الذي يملك مباراتين وفارقا أفضل من الأهداف.





ويستضيف سيتي منافسه استون فيلا بعد غد الأربعاء ثم وست هام يونايتد يوم الأحد القادم فيما يلعب ليفربول على ملعبه مع نيوكاسل يونايتد يوم الأحد أيضا.

