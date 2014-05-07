الفريدي: الاتحاد يسير بلا رؤية واضحة

اعتبر أحمد الفريدي، لاعب النصر المنضم حديثاً، أن إصرار الأمير فيصل بن تركي، رئيس النادي العاصمي، كان سبباً مهماً في اختياره للنصر، ومنحه الثقة بأنه سيكون عاملاً بارزاً في الفريق، بالإضافة إلى جماهيره، والنجوم الحاليين الذين تضمهم قائمة الأصفر.

وعن انتقاله إلى الاتحاد قبل أكثر من عام، أجاب: "كان عرض النصر أعلى من نظيره الاتحادي، لكني أردت الرحيل عن مدينة الرياض والقرب من عائلتي أكثر". وعاد إلى قصة انتقاله الى النصر ويقول: "لم أتصل بأي لاعب من لاعبي النصر، ولم أرد فعل ذلك، وحديث الأمير فيصل بن تركي أراحني بالحديث عن الانجازات المستقبلية والانتدابات التي يريدها".

وامتدح الفريدي، مدربه الجديد راؤول كانيدا ويقول: "يعرف التعامل مع اللاعبين الصغار، وهو خيار مناسب جداً في هذه المرحلة للنصر"، مشيراً الى أنه يرغب بتحقيق جميع البطولات مع بطل الدوري والكأس ويقول: "البطولات كلها متاحة، لكن أرغب بتحقيق البطولة الآسيوية وبطولة السوبر السعودية".

وأكد الفريدي أنه نسي مشكلته السابقة مع حسين عبدالغني، ويقول: "نسيت المشكلة تماماً، وذكرني بها أحد الصحافيين في يوم التوقيع، والحقيقة أن عبدالغني كان حريصاً على انضمامي" معتبراً أسامة هوساوي أفضل مدافع سعودي، ويتمنى أن يكون بجانبه في النصر.

ورفض الفريدي الحديث عن المشاكل التي واجهته بنادي الاتحاد خلال فترة احترافه، لافتا الى حاجة النادي الغربي الى عودة عبدالمحسن آل الشيخ، عضو الشرف المعروف، ويضيف: "اسألوا الرئيس ابراهيم البلوي عن الميزانية المفتوحة، لم أشاهد شيئاً".

وواصل الفريدي حديثه عن تجربته بالاتحاد ويقول: "حاولت قدر الإمكان أن أنهض بهذا الفريق، لكني وصلت الى مرحلة عرفت من خلالها أنني سأكون عقبة مالية على النادي في قادم الأيام" وتابع: "النادي لا يملك رؤية واضحة، وكان صعباً علي المغامرة لموسم آخر"، مؤكداً: "كان لي دفعة مالية مستحقة منذ 3 أشهر، لكني لم أخرج بالإعلام وأتحدث عنها من قبل".

وعاد الفريدي للحديث عن الاتحاد ويقول: "تلقيت عرضاً مالياً ضخماً من أحد الأندية، لكني لم أقبل لأنني شاهدت تغييراً ملحوظاً في النادي، ولكن في الفترة الأخيرة لم أعد أشاهد ذلك وفضلت الرحيل"، وتحدث عن عادل جمجوم قائلاً: "هذا الرجل كان يحاول بكل السبل أن ينهض بالفريق، لكنه تلقى حرباً شرساً من أطراف عدة".

واعترف الفريدي بأنه ضحى بمبالغ مالية ضخمة تكريماً لنادي وجماهير الاتحاد ويقول: "لا يمكن أن يتنازل أي لاعب عن مبالغ كهذه وهي مساهمة ".

وأكد الفريدي أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه الهلاليين، ويقول: "دعوت الأمير بندر بن محمد ومجموعة لاعبين، الى حفل زفاف شقيقي" مؤكداً أنه لم يتصل بالأمير عبدالرحمن بن مساعد لأنه لا يملك رقم هاتفه الجديد، وكذلك سامي الجابر.