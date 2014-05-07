النصر ... للخلف در

تستفزني كثيرا مقولة "الوصول للقمة اسهل من المحافظة عليها". فليس من المنطق ان يصعب عليك شيء حصلت عليه. اليوم انت اكثر خبرة ومعرفة بدروب القمة ودهاليزها. ولكني بدأت ارى في المقولة ما لا كنت اراه من قبل .. خصوصا بعد تعاقد النصر مع احمد الفريدي و مدرب الاتحاد السابق راؤول كانيدا. الان فقط ادركت عبقرية المقولة وآمنت ان قائلها حكيم ابن حكيم.

لم يتعلم النصر من مأساة الهلال والاتحاد. ألم تسأل نفسك يا ريس "ما الذي دهور الهلال والاتحاد .. ما الذي جعلهما يغيبان عن بطولة الدوري لسنوات؟".

الجواب بسيط .. النوعية الرديئة من المدربين الذين تعاقد معها الهلال منذ رحيل غيريتس. المدربون المغمورون الذين تعاقد معهم الاتحاد. كانيدا .. يا ريس .. احدى الكوارث التي اخرت الاتحاد سنوات.

اترك المحلية .. فأنت عالمي .. فوق حلق فوق ميعادنا دايم القمة. انظر لحال مانشستر يوناتيد لتعرف قيمة المدرب. كان بطل الدوري الموسم الماضي .. البطل التاريخي الذي لا يقهر .. ولكنه مع المدرب التحفة ديفيد مويس هبط للمركز السابع .. مركز لم يعرفه انصار المان من قبل.

يا عالمي .. سآخدك لمثل عالمي آخر .. انظر لحال برشلونه .. العظيم برشلونه .. ارعب اوروبا والعالم عشر سنوات ..غير موازين اللعبة .. غير كرة القدم .. اصبحت اسرع .. اصبحت امتع .. واليوم لا نعرفه إلا بخطوطه. تاتا مارتينو الذي لا يستحق تدريب خيتافي مديرا فنيا لبرشلونه .. ولكنه للأمانة جعل برشلونه لا يستطيع الفوز حتى على خيتافي.

من يقلل من اهمية المدرب لا ينجح ..

من يحصل على مدرب من ابو ريالين لا ينجح ..

اما كارثتك الاخرى فهي الفريدي .. لاعب من الزمن الجميل ... وُلد متأخرا عشرات السنين .. كان المفروض ان يلعب في زمن خالد الغانم وهاشم سرور .. لا يعرف شيئا عن الكرة الحديثة .. لا يصنع ولا يسجل ولكنه "يسحب". اعتقدت ان عصر التسحيب انتهى .. ولكنه في النصر للتو بدأ.

لم يسجل مع الاتحاد سوى هدف يتيم في النهضة .. لم يصنع أي هدف .. لم يلعب إلا مباراة كاملة وحيدة طوال الموسم .. ارقام مشجعة .. ادري.

تعبت كثيرا على فريقك هذا الموسم .. احضرت افضل مدرب واستقطبت لاعبين غيروا شكل الفريق .. واليوم ... الامور اختلفت وعدت من جديد لمرحلة الصفر .. رميت كل ما تعلمته في الخمس سنوات الماضية خلف ظهرك وعدت للمحاولة والخطأ.

تبقى صفقة واحدة للنصر لكي ينسف كل المكتسبات .. لاعب يحتاجه النصر بشدة في مركز الظهير الايمن .. ولا افضل من ابراهيم هزازي ليكمل فرحة الجماهير النصراوية ويجعلها من الان تشتري تذاكر الموسم المقبل .

وفوق حلق فوق .. ميعادنا دايم القمة .. يا عالمي ..

*نقلا عن صحيفة الرياضية السعودية