امرأة تتولى تدريب فريق فرنسي

عينت إدارة نادي كليرمون فوت الفرنسي، امرأة تدعى هيلينا كوستا لتدريب الفريق الأول في الموسم المقبل، ضمن دوري الدرجة الثانية، وأكد الفرنسيون المنصب الجديد في بيان بثّ يوم الأربعاء.

وقال نادي كليرمون في بيانه: "هيلينا كوستا ستتولى تدريب فريق كليرمون فوت في الموسم المقبل، من المنتظر أن تساعد النادي على دخول حقبة جديدة."

وتتولى كوستا (39 عاما) حاليا تدريب منتخب إيران للسيدات، كما سبق لها العمل في مجال اكتشاف المواهب في سيلتيك وقادت منتخب قطر للسيدات أيضا. فيما يحتل فريق هيلينا الجديد المركز 14 في الدرجة الثانية في فرنسا قبل جولتين على نهاية المسابقة.

وفي نهاية تسعينات القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة دفعت فرنسا بنيلي فينو لتصبح أول امرأة تعمل كمساعد حكم لمباراة للرجال على مستوى الدرجة الأولى. وشاركت فينو أيضا في إدارة مباريات بدوري أبطال أوروبا.

وفي ألمانيا تولت بيبيانا شتينهاوس إدارة مباريات في الدرجة الثانية لتصبح أول امرأة تدير مباريات في هذه المسابقة، وأول امرأة تدير مباريات في كأس ألمانيا. أما في إسبانيا فتتولى ماريا خوسيه كلارامونت منصب مديرة المنتخب الوطني للرجال، لكن مسؤوليتها تتعلق بأمور تسويقية أكثر منها رياضية.