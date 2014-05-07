امنحوهم حق الزيارة

لم يكن افتتاح إستاد «الجوهرة» مناسبة عابرة، ولن يكون ملعباً يتم تدشينه ويبقى صامتاً..!

الحدث لا ينسى، والمناسبة لن تغيب عن ذاكرة جدة التي يبدو أنها تستعيد ابتسامتها وتعيد وجهها الباسم بعد أن تعافت من أيامها الصعبة، فالخميس الماضي كان يوماً مختلفاً في كل شيء.. كان يتحدث عن شغف الناس واهتمامهم وبحثهم عن الفرح وشوقهم للمشاركة في تفاصيله.. كانوا يتشوقون لمشاركة مدينتهم ووطنهم في يوم الاحتفال بـ «الجوهرة».. مظاهرة الازدحام الهائل التي شهدتها الطرق المؤدية إلى الملعب الجديد كانت دليلاً على هذا كله..

كل شيء كان يحرض على الفرح ويدفع للذهاب إلى هناك، والمتاعب كافة كانت في نظرهم لا تساوي شيئاً أمام رغبة الوصول إلى مقاعد الملعب الجديد، فالمشاهد كانت تقول لنا إن الناس تواقون للفرح، وليست مشكلتهم أن المكان لم يستوعبهم، وليست قضيتهم أن التذاكر شحت وعز على مسؤوليها إيصالها لهم..! بل لا أجد مبرراً للومهم في الحضور من دون تذاكر..! فكثيرون كانوا يحلمون بتلك اللحظة وأرادوا تحقيق أحلامهم.

لا أظن محباً للوطن في ذلك اليوم لم يتمنَّ دخول الجماهير كافة إلى الملعب الجديد، ولا أظن متابعاً كان يقرأ ذلك الشوق في عيون المنتظرين أمام المداخل والطرق المؤدية إليه من دون أن يتألم، لأن المكان لا يستوعب أكثر..!

الصور خلف الشاشات كانت مبهرة، والحدث الاحتفائي كان ومازال حديث الناس في كل مكان، لكن ماذا بعد..؟

الآن وقد هدأ كل شيء، لماذا سيبقى الملعب مغلقاً حتى الموسم الجديد..؟! لا أرى مبرراً لذلك، ولا أجد أنه من المناسب أن يمر جمال التدشين وروعته من دون أن يمنح الناس كل الناس فرصتهم لزيارة المكان..! وأعتقد أننا في حاجة للاستفادة من تجربة الصين مع الملعب الشهير «عش الطائر»، فالملعب الذي شهد افتتاح أولمبياد 2008 لم يشهد أي حدث منذ ذلك الحين، بل إنه لم يفتح لمباريات كرة القدم التي تتم في ملاعب صغيرة..!

لقد تحول «عش الطائر» إلى معلم سياحي كبير يحظى بأعداد هائلة من الزوار في مقابل ستة يورو للزائر الواحد، يقول أحد الأصدقاء واصفاً زيارته للصين: «وقفت في صف طويل أكثر من 30 دقيقة للدخول إلى الملعب الذي قضيت فيه ساعات ممتعة متنقلاً بين أجزائه ومرافقه»!

صيف جدة هذا العام فرصة مناسبة لمنح الناس زيارة ملعب «الجوهرة» والتجول في مرافقه، وأعتقد بأنها خطوة ستجد إقبالاً كبيراً وبأعداد هائلة ممن يريدون مشاهدة الملعب بكل تفاصيله ومرافقه، و«الجوهرة» مفخرة تستحق أن تفتح أبوابها أمام الناس كافة لمشاهدتها ومعايشتها عن قرب.

أتمنى أن تتبنى «أرامكو» بالتنسيق مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب هذا التوجه الذي أراهن على نجاحه وحجم الإقبال عليه.

*نقلا عن صحيفة الحياة السعودية