تعادل موناكو يمنح باريس لقب الدوري الفرنسي

ضمن باريس سان جرمان الاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد تعادل مطارده المباشر موناكو مع ضيفه غانغان 1-1 اليوم الأربعاء في المرحلة السادسة والثلاثين.

وتوج سان جرمان بلقبه الرابع قبل أن يلعب مع ضيفه رين في وقت لاحق، إذ يبتعد عنه فريق الإمارة بفارق 7 نقاط قبل مباراتين على نهاية الدوري.

وعانى رجال المدرب لوران بلان كثيرا في المباريات الأخيرة في ظل غياب هدافهم الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بسبب الإصابة حيث خرجوا أيضا من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارتهم 2-0 إياباً أمام تشلسي الإنجليزي في مباراة غاب عنها أيضا العملاق السويدي.

وعلى ملعب "لويس الثاني"، انتظر موناكو حتى الدقيقة 78 ليفتتح التسجيل عبر البلغاري ديميتار برباتوف الذي عكس برأسه من مسافة قريبة عرضية المغربي نبيل درار بعد قيامه بمجهود فردي على الجهة اليمنى، ليسجل مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق هدفه الرابع في ثلاث مباريات.

لكن التركي كريم عتيق قضى على آمال موناكو بالمنافسة على اللقب، عندما استلم كرة هيأها له المالي مصطفى ياتاباري فسددها قوية في شباك الكرواتي دانيال سوباسيتش 84.

وكان سان جرمان الذي تأسس منذ فترة قصيرة نسبيا في 1970، أحرز لقب الدوري ثلاث مرات في 1986 و1994 و2013، وكأس فرنسا 8 مرات وكأس الرابطة 4 مرات وكأس الكؤوس الأوروبية 1996.