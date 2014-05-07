حكم هولندي يدير نهائي أبطال أوروبا

المصدر: باريس - أ ف ب

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الاربعاء، تعيين الهولندي بيورن كويبرس حكما لنهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد الإسبانيين في الـ24 من شهر مايو الجاري بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وسيكون كويبرس (41 عاما) الذي قاد المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" العام الماضي بين تشلسي الإنكليزي وبنفيكا البرتغالي مساعدا من قبل مواطنيه ساندر فان روكل واروين تسينسترا.

بيورن كويبرس هو أحد مواليد شهر مارس عام 1973، واختاره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتحكيم في كأس أمم أوروبا 2012.

وهو من بين حكام نخبة اليوفيا، وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتماده حكما دوليا في سنة 2006.

من جانبه اختار الاتحاد القاري للعبة الحكم الالماني فيليكس بريخ لقيادة المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي بين بنفيكا البرتغالي وإشبيلية الإسباني في تورينو في 14 من الشهر ذاته، بمساعدة مواطنيه مارك بورش وستيفان لوب.

