رئيس الاتفاق: لن أستقيل.. وسنبيع ظهيرا ولاعب وسط

أكد عبدالعزيز الدوسري، رئيس نادي الاتفاق السعودي، بقاءه على كرسي الرئاسة حتى انتهاء ولايته أواخر عام 2015، فيما أشار إلى تفكير إدارته في بيع لاعبي الفريق اللذين تبقى في عقودهما عاما واحدا فقط.

وتذمر الدوسري لـ"العربية.نت"، من بعض أعضاء الشرف الذين يتحدثون عن رحيله عن منصب رئاسة النادي إثر هبوط الفريق نحو دوري الدرجة الأولى قائلاً:

"يتحدثون عن رحيلي وهذا شيء طبيعي ولن أعير اهتماما لهؤلاء الأشخاص دون تحديد اسم معين، باق في رئاستي حتى انتهاء الفترة".

وحول إجماع الشرقيين على اسم خالد الدبل كمرشح بديل في حال استقالته من رئاسة الاتفاق قال: "منذ أربعة شهور سمعت عن ترشح الدبل، وهذا الحديث أحد أسباب إخفاقات الفريق، يتحدثون وكأنني لست موجوداً، البعض حاقداً علي بالرغم أنني لست مستفيدا من الرئاسة، والواجب يحتم علي البقاء حتى يصعد الفريق مجددا وهنا سأفكر في التجديد أو عدمه". فيما رفض الدبل الرد على تصريح الدوسري.

ويرغب الدوسري في بيع عقود لاعبي الفريق، على غرار حمد الحمد وأحمد عكاش، اللذين يوشك عقداهما على الانتهاء بعد سنة واحدة من الآن، وأكد الدوسري نيته البيع في حال رفض الثنائي التجديد، على طريقة بيع يحيى الشهري، إذ كسب النادي الشرقي من نادي النصر أكثر من عشرة ملايين ريال.