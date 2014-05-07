الهلال يعبر بونيودكور ويضع قدماً في ربع النهائي

وضع الهلال قدماً في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا بفوزه على مضيفه بونيودكور الأوزبكي بهدف لسالم الدوسري في ذهاب الدور ثمن النهائي للمسابقة.

وبدأت أفضلية الهلال مع انطلاق الشوط الأول ونجح في فرض سيطرته طوال الربع ساعة الأولى، ولكن بدون فرص هجومية محققة، أصحاب الأرض بدأت خطورتهم عند الدقيقة ١٨ بعدما حول مهاجمه الأوكراني الخطر ألكسندر بيشور كرة برأسه اعتلت مرمى الهلال.

وتواصل ضغط بونيودكور وكاد لاعبه إبروخيموف أن يفتتح التسجيل بعدما سدد كرة أمام مرمى الهلال تصدى لها السديري لترتطم بالقائم الأيمن.

واعتمد الهلال على الهجمات المرتدة وكاد الشمراني يحرز هدفاً بعدما تلقى تمريرة من سالم الدوسري ليواجه المرمى ويسدد الكرة ويبعدها القائم الأيسر للحارس الأوزبكي أكبر تورييف.

وواصل بونيودكور اندفاعه نحو مرمى الهلال الذي استغل لاعبوه هذا الاندفاع لينظموا هجمة مرتدة عن طريق عبدالله الزوري الذي مرر الكرة للشمراني والذي أعادها للزوري ليواجه المرمى ويسدد الكرة وتصطدم في حارس المرمى لتعود لسالم الدوسري الذي سددها بقوة في مرمى بونيودكور.

وبدأ بونيودكور الشوط الثاني مهاجماً كما هو متوقع ووضح اعتماده على الأطراف عن طريق لعب الكرات وهو الأسلوب الذي يجيده الفريق الأوزبكي، نظراً لطول قامة مهاجميه الأوكراني بيشور ورشيدوف في حين أجاد الهلال في إقفال مناطق الخطورة عن مهاجمي بونيودكور، وهو ما سعى له مدربه سامي الجابر بعد أن أجرى أول تبديلاته في الدقيقة ٦٨ بإشراك لاعب المحور عبداللطيف الغنام بديلاً للمهاجم ياسر القحطاني.

ونجح لاعبو الهلال في الحفاظ على مرماهم في الربع ساعة الأخيرة، وهو ما سيسهل مهمة الفريق في لقاء الإياب الذي سيقام يوم الأربعاء المقبل على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض لكي يتأهل الى الدور ربع النهائي والذي غاب عنه النسخة الماضية بعد خسارته من لخويا القطري ذهاباً في الرياض ١-صفر وتعادله إياباً في الدوحة ٢-٢ في الدور ثمن النهائي.