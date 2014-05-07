سكولاري يختار تشكيلة البرازيل بدون كاكا ورونالدينيو

أعلن لويز فيليبي سكولاري مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم اليوم الأربعاء تشكيلة من 23 لاعباً ستخوض مونديال 2014 المقرر الشهر المقبل، من دون المخضرمين كاكا ورونالدينيو وروبينيو.

وتضمنت التشكيلة أسماء الظهيرين مايكون وماكسويل بدلاً من رافينيا وفيليبي لويس كما ضمت المدافع هنريكي، لكن من دون روبينيو مهاجم ميلان الإيطالي البعيد عن مستواه وزميله كاكا أفضل لاعب في العالم عام 2007 ورونالدينيو حامل الكرة الذهبية في 2005.

وجاءت تشكيلة "فيليباو" متناسقة مع تلك التي أحرزت لقب كأس القارات 2013 على حساب إسبانيا الصيف الماضي.

وكان سكولاري الذي يأمل في تكرار سيناريو 2002 وقيادة منتخب بلاده إلى لقبه السادس عندما استبعد الهداف روماريو، قرر الشهر الماضي أسماء أربعة لاعبين لارتداء شارة القائد وهم تياغو سيلفا ودافيد لويز والحارس جوليو سيزار وفريد مهاجم فلوميننزي.

وكان لافتاً اختيار أربعة لاعبين من تشلسي الإنجليزي هم المدافع دافيد لويز ولاعبو الوسط أوسكار وراميريس وويليان.

واختار سكولاري كلاً من: جيفرسون حارس بوتافوغو وجوليو سيزار حارس تورنتو الكندي وفيكتور حامي عرين أتلتيكو مينيرو لحراسة المرمى. وفي الدفاع داني ألفيش نجم برشلونة الإسباني ودانتي من بايرن ميونيخ الألماني ودافيد لويز لاعب تشلسي وهنريكي من نابولي الإيطالي ومايكون ظهير روما وتياغو سيلفا وماكسويل لاعبا باريس سان جرمان الفرنسي ومارسيلو نجم ريال مدريد الإسباني.

وفي الوسط تم اختيار هرنانيس من إنتر ميلان ولويز غوستافو لاعب فولسبورغ الألماني والثلاثي أوسكار وراميريش وويليان من تشلسي ومحور الارتكاز باولينيو من توتنهام اللندني.

واختار لويس فيليبي سكولاري في الهجوم كلاً من برنارد لاعب شاختار دونيتسك الأوكراني وفريد مهاجم فلومنينيزي وهولك لاعب زينيت سان بطرسبرغ الروسي وجو هدّاف أتلتيكو مينيرو ونيمار نجم برشلونة.



ويلتحق اللاعبون في 26 مايو الحالي في معسكر تيريسوبوليس تحضيراً لمواجهة كرواتيا والمكسيك والكاميرون في الدور الأول.