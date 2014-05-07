فوز مانشستر يحمل صعود نجم ورحيل مخضرمين

استعرض مانشستر يونايتد ماضيه ومستقبله، بعدما سجل جيمس ويلسون هدفين في أول ظهور له مع فريقه ليقوده للفوز 3-1 على هال سيتي اليوم الثلاثاء في مباراة شهدت إسدال الستار على مسيرة نيمانيا فيديتش في أولد ترافورد وأطلقت العنان للتكهنات حول رايان جيجز.

وسجل ويلسون البالغ من العمر 18 عاما هدفا في كل شوط، قبل أن يقلص ماتي فريات النتيجة لهال سيتي.

وأضاف روبن فان بيرسي الهدف الثالث ليونايتد في آخر مباراة لهم على أرضهم في هذا الموسم المضطرب.

وخطف ويلسون الأضواء في ليلة شهدت حدثين مهمين للاعبين مخضرمين.

ولعب فيديتش، الذي سينتقل إلى انترناسيونالي في نهاية الموسم الحالي آخر مباراة له على أرض يونايتد، وتلقى هدية تذكارية قبل صفارة البداية من الأسطورة بوبي تشارلتون كما وجه جيجز الشكر له.

بينما شارك جيجز الذي يتولى تدريب الفريق بشكل مؤقت كبديل في اللقاء الذي يتوقع كثيرون أن يكون الأخير له.

ومع قرب تعيين يونايتد لمدرب جديد بعد انتهاء الموسم وترشيح الهولندي لويس فان جال لهذا المنصب بقوة، تبقى الشكوك تحيط بمستقبل جيجز البالغ من العمر 40 عاما بعد 963 مباراة خاضها مع يونايتد حصد خلالها 25 لقبا.

وقال جيجز مخاطبا الجماهير في ملعب أولد ترافورد "نعلم أن الأمور كانت صعبة هذا الموسم. نشكركم على التدليل الزائد والمساندة التي منحتونا إياها على مدار سنوات بعد النجاحات التي حققناها سويا".

وأضاف "مساندتكم لنا هذا العام كانت رائعة، واثق في قدرتنا على تحقيق المزيد من النجاحات من أجلكم في السنوات المقبلة".

وتابع "واصلوا مساندتكم لنا. شاهدتم اليوم لمحة من المستقبل. نمنح دائما الفرصة للشباب وتلك هي الفلسفة التي يقوم عليها النادي".

وبقي يونايتد سابعا برصيد 63 نقطة، متأخرا بثلاث نقاط عن توتنهام السادس. بينما بقي هال سيتي - الذي سيواجه أرسنال في نهائي كاس الاتحاد الإنجليزي في 17 مايو الجاري بالمركز الخامس عشر.