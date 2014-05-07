ليفربول يرتبط مع مدربه حتى 2018

تستعد إدارة نادي ليفربول الإنجليزي توقيع عقد جديد مع برندان رودرجز مدرب الفريق الأول حتى عام 2018 بعد تقديم "الريدز" مستويات مميزة جعلته منافساً لبطولة البريمييرليغ.

وبدأ رودرجز في تدريب ليفربول عام 2012 قادما من سوانزي سيتي لخلافة كيني دالجليش، ويحتل معه حالياً في موسمه الثاني صدارة الـ"بريميير" ب81 نقطة، ولكن في ظل وجود مباراتين مؤجلتين لخصمه المباشر مانشستر سيتي (80 نقطة).

وكان المدرب الأيرلندي قد وقع حينها على عقد من ثلاث سنوات مع وجود إمكانية لمده لعام إضافي، إلا أن وسائل إعلام بريطانية تشير إلى أنه توجد نية للتوقيع على عقد جديد من أربع سنوات (2014-2018).

يشار إلى أن ليفربول كان قد أنهى الموسم الماضي في المركز السابع أيضا تحت قيادة رودرجرز الذي قدم الفريق هذا الموسم في "ثوب جديد"، ويعود جزء كبير من الفضل إلى مهاجم الفريق الأوروغواني لويس سواريز.