موزة ألفيش تكلّف فياريال 16 ألف دولار

غرّم اتحاد الكرة الإسباني، نادي فياريال، 16 ألف دولار أميركي بعد إلقاء أحد مشجعيه موزة على داني ألفيش لاعب برشلونة خلال مباراة الفريقين ضمن دوري الليغا الشهر الفائت.

وقال متحدث باسم فياريال لوسائل الإعلام: "نقبل بالغرامة وقدرها 12 ألف يورو، الاتحاد الإسباني سعيد رغم ذلك برد الفعل السريع والإيجابي الذي اتخذه النادي بتحديد هوية المشجع". وعاقب فياريال سريعا بإيقاف المشجع مدى الحياة إلا أن الاتحاد الإسباني غرم النادي في ظل محاولة الكرة الإسبانية تنقية صورة الرياضة.

ووجد ألفيش دعما كبيرا من مشاهير وشخصيات عامة بعد التقاط الفيش الموزة التي قذف بها وتناول منها قطعة أثناء استعداده للعب ركلة ركنية خلال المباراة التي انتهت لصالح برشلونة 3-2، وقال ألفيش بعدها لإذاعة برازيلية إن نهج إسبانيا في

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