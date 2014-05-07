التهامي «مظلوم» من ينصره !!

العادل لا يلوي عنق القانون , العدل ميزان ينبض بالحق , العدالة دستور حياة هي منهج إسلامي تتبعه النفس البشرية السوية و لا يخرج من جلباب العدل إلا ضال !!.

ما الذي يحدث في رياضتنا السعودية و الكل يصيح بصوت عال :

أين العدل ؟؟.

لماذا هذا الانحراف عن «الحق» , من هذا «العابث» الذي يريد أن يغرق رياضتنا بالظلم !!.

كنت أظن أن صوت الألم ينخر جسد أندية الممتاز التي تحت الأضواء لكن الحقيقة المؤلمة أن خيوط «الظلم» امتدت في رياضتنا لتلامس جسد أندية الظل ؟؟!!.

و هل هناك اليوم ألم كألم أهالي «جازان» ؟؟!!.

لصغار «التهامي» حق مسلوب سيبقى في عنق أحمد عيد و كل رجال اتحاده , لا شيء يفسر رفض قبول الاحتجاج إلا نقطتان لا أكثر :

الأولى : الاتحاد السعودي لكرة القدم «جاهل» لوائحه!!.

الثانية : الاتحاد السعودي لكرة القدم «ظالم» في قراراته!!.

تقول اللائحة في المادة 10 الفقرة 1 :

يجوز للاعب الناشئ أو الشباب أن يصنف بدرجة أعلى من درجته و لا يسمح له باللعب بالدرجة الأدنى في حالة تصنيفه في درجة أعلى من درجته في الموسم الذي صنف فيه .

القضية في تصفيات المملكة للناشئين لتأهل لدوري الممتاز لاعب نادي القلعة أحمد الرويلي مصنف في درجة الشباب و شارك مع فريق الناشئين فقام الفريق المنافس التهامي بالاحتجاج على هذه المخالفة .

لكن الاحتجاج رفض لأن أعضاء لجنة الانضباط يجهلون اللوائح تحولت مسار القضية لموضع مختلف بمخاطبة لجنة الانضباط لمكتب رعاية الشباب بالجوف بسؤال عن عمر اللاعب ؟؟!!

التهامي لم يحتج على سن اللاعب , الاحتجاج واضح هو على مخالفة نظام التصنيف لا أكثر .

رفض الاحتجاج و لوي عنق القانون مرة أخرى في اتحاد عيد لتواصل لجنة الانضباط «العبث» باللوائح ؟؟!!.

لا يبقى إلا أن أقول :

أكتب هذه المقال و لجنة الاستئناف تدرس القضية لا أعرف هل صوت «العدل» يشرق من جديد أم يبقى «الظلم» يعبث و يشوه رياضتنا بسبب جهل القائمين على رياضتنا باللوائح ؟؟!!

** هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصحيفتنا «الجزيرة» كل أربعاء وأنت كما أنت جميل بروحك وشكراً لك

*نقلا عن صحيفة الجزيرة السعودية