الهداف السوري السومة: يومان يفصلاني عن أهلي جدة

وافق اللاعب السوري عمر السومة، مهاجم فريق القادسية الكويتي، على عرض النادي الأهلي السعودي، لتمثيل الفريق الموسم المقبل، فيما ينتظر اللاعب ووكيله العقد الرسمي لإنهاء الإجراءات الرسمية.

وقال السومة (25 عاماً) لـ"العربية.نت": "قدّم لي الأهلي عرضاً شفهياً ووافقت، وأنتظر العقد الرسمي لتمثيل الفريق، وخلال اليومين المقبلين سيكون العرض جاهزاً لتوقيعه بإذن الله، التواصل تم بين الأمير فهد بن خالد رئيس النادي، وأحمد فندي وكيل أعمالي".

وخلال ثلاثة مواسم منذ عام 2011، سجل "السومة" 78 هدفاً رسمياً مع بطل الدوري الكويتي، كما حصل على جائزة هداف الدوري الكويتي بـ23 هدفاً. وسيلعب ابن مدينة دير الزور السورية مباراته الأخيرة مع الفريق الأصفر ضد فريق "ذات رأس" الأردني في مباراة دور الـ16 بكأس الاتحاد الآسيوي.

ويرى لاعب الفتوة السوري سابقاً والمولود في الـ23 من شهر مارس عام 1989، أن اللعب في الدوري السعودي سيكون بمثابة قفزة مهنية في مسيرته، كما أن اللعب بقميص الأهلي بجانب جماهيره الخضراء يعتبر بمثابة تحفيز لتقديم عطاء أفضل.