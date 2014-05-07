تحذير وإنذار مبكر من تخبطات كارو

حتى تكون كتابتنا هذه أكثر قبولا لديكم معشر الأعزاء القراء الأكارم.. نؤكد لكم جميعا أننا ندرك جيدا.. أنه لابد أن نحترم اختيارات مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الإسباني (خوان لوبيز كارو).. لكن - مع الاحترام له ولجهازيه الفني (الإسباني الخالص) والإداري (السعودي الناقص) - يجب عليه، ومن يعملون معه وحواليه في اختيارات التشكيلة الأخيرة وكل التشكيلات المستقبلية، أن يحترم وجهات نظرنا معشر النقاد السعوديين (المخضرمين) 100 مرة، فنحن (والله) نحب منتخبات بلادنا أكثر منه وكل رفاقه الإسبان (بالفطرة وبالمجان) كونه هو (ورفاقه) لولا الدولار الأخضر لما بقوا بيننا ولا للحظة واحدة؟!

هذا الأسبوع واصل (ابن كارو) مفاجآته للمراقبين والنقاد الكرويين بأعلانه عن تشكيلة غريبة عجيبة، في توقيت معسكرها، الذي يزعم أنه في إطار الاستعدادات للمشاركة في دورة كأس الخليج المقبلة- بعد أكثر من خمسة أشهر في الرياض- وبعدها نهائيات كأس الأمم الآسيوية- في أستراليا مطلع العام المقبل 2015 - وتزداد الغرابة في توليفتها العناصرية.

•• في حراسة المرمى.. كيف يتجاهل المدرب أفضل حراس الموسم (العنزي النصراوي عبدالله)؟!

•• في خط الدفاع .. بربكم هل يقبل عاقل أن يقوم باستدعاء (نكبة أو نكتة دفاع النصر) محمد عيد، ويتجاهل المتوهجين- أخيراً- المرشدي ماجد وأحمد عسيري؟! حتى (العنيف المخيف) أمان الأهلي أفضل من عيد المطرود من الأخير، قبل أن يتلقفه النصر.

•• في الوسط.. يبدو أن فلسفة لوبيز لا يعجز عن فهمها النقاد فحسب! بل حتى كبار المدربين. ففي الوقت الذي استدعى فيه بعض اللاعبين المنقطعين، أو الذين "يركنونهم" مدربو أنديتهم على مقاعد البدلاء، مثل عبدالعزيز الجبرين (المارد الهارب من الرائد) ومعتز موسى الأهلي. نستغرب تجاهله لنجم (قائد) كبير وبطل مثل أحمد عطيف، ومقاتل شرس مثل شراحيلي (النصر) شايع، والصاعد الواعد كنو (الاتفاق) محمد.

أخيراً.. إذا كانت التشكيلة قابلة لدخول من هم فوق الـ (33) عاماً، مثل (الكابتن الخلوق) سعود كريري، لماذا لم تستدع المخضرم المتألق الغامدي (الشبابي) عمر؟ و(الكابتن الشقي المتجدد) النصراوي حسين عبدالغني؟!

بقي القول: هذا تحذير وإنذار مُبكر لاتحاد عيد من تخبطات الجهاز الفني الإسباني الخالي من كل الكوادر التدريبية السعودية!

*نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية