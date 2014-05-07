"مختار" يقرب الاتحاد من ربع نهائي آسيا

حقق الاتحاد السعودي فوزاً ثميناً على مواطنه الشباب بهدف نظيف في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا، الذي احتضنه ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، وفي مباراة أخرى اقترب العين من التأهل الى الدور ربع النهائي بعد فوزه خارج أرضه على مواطنه الجزيرة ٢-١.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع بدأ الشوط الأول حذراً من قبل الفريقين خوفاً من ولوج هدف مبكر يربك الحسابات، وسنحت أولى الفرص للاتحاد عن طريق محمد العمري الذي تلقى تمريرة مميزة من راشد الرهيب أمام مرمى الحارس وليد عبدالله لم يحسن استغلالها ليبعدها الدفاع عن مناطق الخطر.. وتواصل الحذر من قبل الفريقين ووضح عليهم التحفظ السلبي لينتهي الشوط بالتعادل.

الشوط الثاني بدأ سريعاً على عكس الشوط الأول وكاد الفريق الضيف يسجل هدفه الأول بعدما مرر البرازيلي فيرناندو مينيغازو كرةً عرضية لمواطنه رافينيا، الذي سددها ليتصدى لها القائم الأيسر لحارس الاتحاد فواز القرني وتعود لمهند عسيري الذي وضعها في الشباك إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.. رد الاتحاد سريعاً عن طريق مهاجمه فهد المولد الذي سدد كرةً قوية مرت بجانب مرمى الحارس وليد عبدالله.

تواصلت الإثارة وسنحت هجمة خطيرة للشباب عن طريق قائده أحمد عطيف الذي تلقى كرةً داخل منطقة الجزاء الاتحادية، إلا أنه سددها بعيدة عن المرمى.. بعدها انخفض رتم المباراة طوال ربع ساعة الى الدقيقة التي شهدت انتفاضة اتحادية بدأت أولاً في الدقيقة ٧٢، حينما راوغ مهاجم الاتحاد البديل عبدالرحمن الغامدي مدافع الشباب سياف البيشي وسدد الكرة وصلت بين أحضان الحارس وليد عبدالله.

تواصل الهجوم الاتحادي واخترق مهاجمه فهد المولد دفاعات الشباب ولعب كرةً عرضية تخطت مختار فلاتة لتجد عبدالفتاح عسيري الذي أعادها لمختار فلاتة والذي حولها برأسه في المرمى الشبابي الخالي.

بعد الهدف حاول الشباب العودة إلى المباراة والخروج بتعادل ثمين قبل مباراة الإياب التي ستقام الأسبوع المقبل على أرضه وحاول الضغط على مرمى الاتحاد والذي ظهر مدافعوه أكثر هدوءاً من ضيفهم الذي غلب على لاعبيه التسرع وفقدان الكرة بسهولة في حين اعتمد الاتحاديون على الهجمات المرتدة لاستغلال سرعة ثلاثي المقدمة عبدالفتاح عسيري والبديل سلمان صبياني وفهد المولد واللذين كادا يخطفا هدفاً قاتلاً للشبابين بعد أن انطلق عسيري بكرة ومررها للمولد الذي لعبها بدوره لسلمان صبياني والذي سدد كرةً ضعيفة.

العين يقترب من التأهل

وفي أبوظبي أنهى العين الفصل الأول من المواجهة الإماراتية لصالحه بعد فوزه على مضيفه ومواطنه الجزيرة 2-1 اليوم الثلاثاء في أبوظبي في ذهاب الدور الثاني لدوري أبطال آسيا في كرة القدم.

تقدم العين عبر الغاني أسامواه جيان (11) وعمر عبدالرحمن (15)، وقلص الجزيرة الفارق بواسطة مسلم فايز (58).

وخاض العين والجزيرة اليوم أول مواجهة إماراتية من نوعها في البطولة، وقد ابتسمت للأول الذي سيلعب مباراة الإياب الثلاثاء المقبل على أرضه براحة أكبر.

فاجأ العين أصحاب الأرض بهدف سريع عبر جيان الذي تلقى تمريرة من محمد فايز سددها الدولي الغاني قوية لتسكن شباك حارس مرمى الجزيرة علي خصيف ( 11).

وعزز جيان صدارته لترتيب هدافي البطولة برصيد 8 أهداف .

كما رفع جيان رصيده إلى 100 هدف في كافة البطولات منذ انضمامه إلى العين عام2011 قادما من سندرلاند الإنجليزي، وليصبح أفضل لاعب أجنبي في تاريخ النادي الإماراتي.

ولم تمض سوى أربع دقائق حتى سجل العين الهدف الثاني بعد تسديدة رائعة خادعة من عمر عبدالرحمن أصابت القائم الأيسر لمرمى الجزيرة ثم تهادت في الشباك.

ودان الشوط الأول بالكامل للعين الذي كان قريبا من إضافة الهدف الثالث في أكثر من مناسبة، أخطرها بعد انفراد من جيان لكنه سدد الكرة برعونة خارج المرمى (41).

عاد الجزيرة بقوة في الشوط الثاني وقلص الفارق عبر رأسية من مسلم فايز مدافع العين السابق، الذي استفاد من عرضية متقنة من المغربي عبدالعزيز برادة فأسكنها شباك حارس المرمى خالد عيسى (58).

وأشرك العين الروماني ميريل رادوي بديلا لإبراهيما دياكيه لتعزيز قوة خط الوسط (63)، لكن الجزيرة كاد يدرك التعادل بعد دقيقة واحدة إثر خطأ دفاعي في تشتيت الكرة التي وصلت إلى الإكوادوري فيليب كاسيدو فسددها برعونة إلى جانب القائم رغم سهولة موقفه (64).

وسدد عبدالله موسى كرة قوية أصابت العارضة ومن ثم ارتطمت بحارس مرمى العين خالد عيسى قبل أن يشتتها الدفاع (75).

وسجل كاسيدو هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل (81) وسط اعتراض لاعبي الجزيرة الذين دفعوا ثمنا غاليا لعرضهم السيئ في الشوط الأول والذي كان لصالح العين بالكامل.