الأهلي يضم هداف الدوري الكويتي رسمياً

وقع الأهلي السعودي اليوم عقداً مع السوري عمر سومه، مهاجم فريق القادسية الكويتي، لمدة عامين لتسجيله كلاعب آسيوي بديلاً للاعب الكوري سوك هيون الذي سيقوم النادي بتسويقه خلال الفترة المقبلة .



وكان سومه قد صرّح عبر "العربية.نت" قبل أمس أنه وافق على العرض الأهلاوي، مشيراً الى انتظاره للعقد الرسمي، بعد اتفاق شفهي تم بين الأمير فهد بن خالد ووكيل أعماله أحمد فندي قبل أن يتربط الطرفان بعقد رسمي، بحسب البيان الصادر من ادارة أهلي جدة.



ولعب سومه المولود بدير الزوري، للفتوة السوري 3 مواسم ، قبل انتقاله للقادسية الكويتي الذي مثله ابتداء من عام 2011م، وسجل بقميصه 78 هدفاً، وحصل على جائزة أفضل هداف الدوري الكويتي المنقضي مؤخراً برصيد 26 هدفاً، كما يحتل المركز الثالث ضمن هدافي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي برصيد 6 أهداف، والتي سيشهد دور ثمن نهائيها مسيرة سومه والنادي الكويتي، عندما يلاقي الأخير فريق ذات رأس الأردني.

