العقوبات تطال مورينيو مجدداً



أوقع الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، عقوبة ماليةعلى جوزيه مورينيو، مدرب تشيلسي اللندني، بسبب تعليقاته ضد حكم مباراة فريقه أمام سندرلاند ورئيس لجنة الحكم في أبريل الماضي.

وقال مورينيو الذي تم تغريمه 10 الآف جنيه استرليني، للصحافة عقب نهاية مباراة فريقه التي خسرها :" أود تهنئة مايك دين، أعتقد أنه قدم اداءً مذهلاً، كما أود تهنئة مايك ريلي ايضاً على مايقدموه في آخر شهرين ومع الفرق التي تتنافس على اللقب".



وبالرغم من نفي مورينيو الاتهامات التي أعتبرت تصرفه مسيئاً، الا أن لجنة مستقلة قالت بأن تعليقاته تسببت بجدل وأنه يستحق العقوبة.

وتعرض روي فاريا مساعد مورينيو للإيقاف لـ6 مباريات وتغريمه 30 الف جنيه، بعد إعترافه بسوء التصرف.

