الكويتيون يتنافسون أمام الظاهرة رونالدو

وصل رونالدو دي ليما، المهاجم البرازيلي الشهر والملقب بالظاهرة، إلى الكويت يوم الخميس في زيارة يشارك خلالها في افتتاح بطولة الأكاديميات وروابط مشجعي الفرق الأوروبية لكرة القدم في البلاد.

وتستغرق زيارة رونالدو أقل من يومين، فيما تنظم شركة رياضية بطولة بين روابط الأندية الأوروبية، على غرار رابطة مانشستر يونايتد وتشيلسي ويوفنتوس وريال مدريد وآرسنال، وستبدأ المباريات عصر يوم الجمعة بحضور هداف كأس العالم 2002 بثمانية أهداف.



وفاز "الظاهرة" رونالدو مع منتخب بلاده بكأس العالم مرتين عامي 1994 و2002، وهو الهداف التاريخي للبطولة برصيد 15 هدفا ولعب لأندية أوروبية عدة أبرزهاريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وإنترميلان وميلان الإيطاليين.

