المريح: تصريحات الدوسري تضر بالكرة السعودية

اعتبر مريح المريح، رئيس نادي العروبة السعودي، أن الجولة الأخيرة في بطولة الدوري دائماً ماتثير الأحاديث، وذلك رداً على ماقاله عبدالعزيز الدوسري، رئيس الاتفاق، حول تهاون الشباب أمام العروبة مما أدى الى هبوط ناديه.



وقال المريح الذي حل ضيفاً على برنامج "في المرمى" :" لو كنت مكان خالد البلطان، للعبت بنفس التشكيلة لأن المباراة التي لعبناها أمامهم بالجولة الأخيرة لن تفيدهم سواءً فازوا أم خسروا" وتابع:" منذ الأسبوع الذي يسبق المباراة وعمار السويح كان يركز على البدلاء ليخوضوا المباراة، وهذا يدحض أي اتهام ضدنا، وهذه الأحاديث تضر بسمعة الكرة السعودية".

وتحدث الرئيس القادم من شمال السعودية عن صفقة انتقال علي الخيبري الى الشباب وقال:" الشباب لم يتقدم لنا بأي عرض، رغم أن اللاعب تلقى عرضين من الشباب والنصر، عن طريق خالد المعمر والامير فيصل بن تركي، لكن رفضنا التفريط به" وتابع:" حالياً الخيبري لاعب العروبة، واذا تلقينا عرضاً مناسباً سنبيع عقده".

وتطرق المريح للوضع المالي الجيد الذي يعيشه العروبة ويقول:" صرفنا 14 مليون منذ بداية الموسم، وهذا بمساعدة زملائي أعضاء مجلس الادارة، ودعم الأمي رفهد بن بدر، أمير منطقة الجوف، والسلفة التي تلقيناها من الدكتور عارف اللاحقي، والدكتور فهد المطيري".

وأبدى مريح سعادته بكون سلطان العرسان، رئيس نادي القلعة المنافس لفريقه، أحد المرشحين لمنصب رئيس أعضاء الشرف بناديه ويقول:" هذا يدل على تلاحم أبناء منطقة الجوف ودعمهم لنادي العروبة".

ووصف رئيس العروبة الموسم القادم بأن الموسم المقبل لن يكون فيه سوى 5 أندية ويقول:" لن يوجد سوى النصر والهلال والأهلي والشباب والاتحاد، والبقية كلها أندية متقاربة بالمستوى، وهذا سيجعل المسابقة صعباً".

وعن تصريحه الشهير تجاه سامي الجابر، مدرب نادي الهلال يقول:" لم أتوقع أن تكون ردود الفعل بهذا الشكل، وهذا يدل على أن الناس كانت تبحث عن الإثارة".

وعن قصته مع فهد الطفيل، رئيس الشعلة قال:" دائماً مايذهب الطفيل الى والدته كي تدعو له قبل المباراة، وحاولت تأخيره ذلك المساء، وبنهاية المطاف انتصرنا عليهم".

