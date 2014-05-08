بلاتر يهنئ النصراويين ببطولة الدوري

هنأ جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، نادي النصر السعودي وكافة منسوبيه بعد حصولهم على بطولة دوري الدوري السعودي، وذلك من خلال الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث بارك بلاتر للنصراويين البطولة.

كما هنأ الجماهير النصراوية على ما قدمته من متعة وحماس، مشيدا بتميز كافة كوادر النادي وتعاونها مع بعضها، وبدوره بارك أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي الكابتن النادي العاصمي على هذه الإشادة الممنوحة من رئيس أعلى سلطة كروية وقال: "هذا دليل تميز عملكم وعطائكم المستمر لنادي النصر".

يذكر أن النصر حقق بطولة الدوري بعد غيابه 19 عاما وبطولة الكأس للمرة الثالثة في تاريخه وسط مستويات متميزة أجبرت الجميع على الإشادة بالفريق العاصمي الذي وقع رسميا مع لاعبي الوسط أحمد الفريدي وعبدالعزيز الجبرين، استعدادا للدفاع عن ألقابه.