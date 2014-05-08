نادي تشلسي يعلن غياب حارسه 10 أسابيع

أعلن نادي تشلسي المنتمي للدوري الإنجليزي لكرة القدم أن حارس مرماه بيتر تشيك سيغيب عن الملاعب لنحو عشرة أسابيع بعد خضوعه لجراحه في الكتف أمس الأربعاء.

وأصيب تشيك (31 عاما) خلال مباراة تشلسي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد الشهر الماضي.

وقال تشلسي في بيان بموقعه على الإنترنت "خضع مؤخرا بيتر تشيك لجراحة يوم الأربعاء بعد تعرضه لخلع في الكتف خلال مباراة الدور قبل النهائي لدوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد." وأضاف "سيغيب لفترة تتراوح بين ثمانية وعشرة أسابيع."

ولم يتأهل منتخب جمهورية التشيك إلى نهائيات كأس العالم بالبرازيل المقرر أن تنطلق في 12 يونيو المقبل. وتولى الأسترالي مارك شوارز حراسة مرمى تشلسي أثناء غياب تشيك، ومن المتوقع أن يخوض المباراة الأخيرة للنادي اللندني في الدوري

أمام كارديف سيتي يوم الأحد المقبل.

وودع تشلسي دوري الأبطال بخسارته 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب كما تحطمت آماله تماما في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي 4-صفر على أستون فيلا أمس.