حظوظ ريال مدريد بالفوز بالليغا تتلقى لطمة

تبخرت آمال ريال مدريد باستعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما سقط بفخ التعادل أمام ضيفه بلد الوليد 1-1 اليوم الاربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة والثلاثين.

ورفع ريال رصيده الى 84 نقطة من 36 مباراة وبقي ثالثا بفارق اربع نقاط عن جاره أتلتيكو مدريد ونقطة عن غريمه التاريخي برشلونة، علما أن أتلتيكو وبرشلونة يتواجهان في المرحلة الأخيرة في مباراة ستحدد الفائز باللقب.

وسيفقد ريال حسابيا أمله باللقب بحال فوز اتلتيكو مدريد على ملقة الأحد المقبل، وقد يتوج روخيبلانكوس ايضا بحال فشل برشلونة بتحقيق الفوز على التشي.

وعلى ملعب "خوسيه سوريا" استهل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المباراة بالحارس ايكر كاسياس أساسيا لأول مرة منذ 17 شهرا بعد اعتماد دييغو لوبيز في الدوري، رغبة منه بتحضيره لنهائي دوري أبطال أوروبا المقرر أمام جاره أتلتيكو مدريد نهاية الشهر الحالي في لشبونة.

لكن الفريق الملكي تعرض لضربة مبكرة بعد إصابة هدافه رونالدو أفضل لاعب في العالم لإصابته (لتزداد مصاعبه بعد غياب الويلزي غاريث بايل المصاب).

وفي ظل غياب رونالدو ودخول الفارو موراتا، لعب المدافع سيرخيو راموس دور الهداف مجددا، فسدد ضربة حرة جميلة في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس المخضرم خايمي .

وهذا الهدف الخامس في آخر أربع مباريات لراموس، بعد هدفيه في مرمى بايرن ميونيخ الالماني في اياب نصف نهائي دوري الابطال، وهدفين اخرين في الدوري امام اوساسونا وفالنسيا.

لكن ريال واجه ما لم يكن يتوقعه، عندما لعب الفارو روبيو ركنية من الجهة اليمنى وصلت الى الكولومبي هومبرتو اوسوريو سجلها برأسه في شباك كاسياس (85).

ويأتي نوريتش سيتي في المركز 18 برصيد 33 نقطة.