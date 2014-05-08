طيران الإمارات: رعاية الأهلي السعودي كذبة تسويقية

نفى حاتم عمر، مدير العلاقات العامة في طيران الإمارات، مفاوضة نادي الأهلي السعودي لرعاية قمصان الفريق مدة خمسة مواسم مقبلة مقابل 50 مليون ريال سنوياً وذلك حسب الأنباء التي تداولتها الصحافة السعودية.

وقال حاتم لـ"العربية نت": "من قال إن هناك عقد شراكة مع النادي الأهلي، لا يوجد شيء عن المفاوضات ولو حدث فعلا لعرفت ذلك مبكرا حسب الإجراءات".

وأضاف: "الأندية العربية تعمل دعاية تسويقية على حساب الشركة الإماراتية من أجل رفع السعر في السوق، مثلما تفعل أندية مصر والمغرب، أكرر أنه لا توجد مفاوضات أبداً".

من جانبه أكد عبد الله الشيخي، الناطق الرسمي باسم نادي الأهلي السعودي، عدم وجود مفاوضات أهلاوية خضراء مع طيران الإمارات، وقال لـ"العربية نت": "لا يوجد شيء حتى الآن ولا أستطيع القول بالتحديد إننا نفاوض الإماراتيين وفي المقابل هناك مفاوضات للحصول على شراكة تجارية بجانب شركات طيران ونقل بالتأكيد سعيا منا لجلب موارد مالية".

ونشرت الصحافة السعودية منذ منتصف شهر أبريل الماضي، اقتراب النادي الجداوي من شراكة مع طيران الإمارات التي ترعى أندية أوروبية عريقة على غرار باريس سان جرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني وآرسنال الإنكليزي، فيما تخلو قائمة الإماراتيين من أي ناد عربي أو خليجي.





