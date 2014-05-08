مانشستر سيتي يقترب من حسم لقب الدوري الإنجليزي

قطع مانشستر سيتي خطوة عملاقة أخرى لحسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه برباعية دون رد على أستون فيلا اليوم الأربعاء سجل منها أيدن دزيكو هدفين، ليحتاج الفريق إلى نقطة واحدة فقط من مباراته الأخيرة هذا الموسم.

وسجل دزيكو هدفيه في منتصف الشوط الثاني ليخفف الضغوط على الجماهير في ملعب الاتحاد، وأضاف زميلاه ستيفان يوفتيتش ويايا توري الهدفين الآخرين.

ويحتاج سيتي نقطة وحيدة من مباراته يوم الأحد المقبل أمام ضيفه وست هام يونايتد ليفوز باللقب لثاني مرة في ثلاث سنوات.

وابتعد أبناء المدرب مانويل بليغريني بفارق نقطتين عن ليفربول في الصدارة لكنه يتفوق بفارق 13 هدفا على غريمه، ولذلك سيكون التعادل كافيا لسيتي للتتويج باللقب.

وفي الطرف الآخر من جدول الترتيب ضمن سندرلاند البقاء في الدوري الممتاز بعدما سجل جاك كولباك وفابيو بوريني هدفين في انتصار 2-0 على وست بروميتش البيون، وهو ما أنهى آمال نوريتش سيتي فعليا في البقاء بين الكبار.

ورفع سندرلاند رصيده إلى 38 نقطة في المركز 14 بينما يحتل وست بروميتش المركز 17 برصيد 36 نقطة، فيما يأتي نوريتش في المركز 18 برصيد 33 نقطة.