معركة كراسي جديدة في اتحاد جدة أواخر مايو

بات الاتحاد على مشارف معركة إدارية جديدة أواخر مايو الجاري، وذلك لاختيار أعضاء مجلس الإدارة الذين سيكونون بجانب إبراهيم البلوي، رئيس النادي والدكتور حاتم الغامدي، المكلف بمنصب أمين عام النادي.

وبحسب بيان وزعه المركز الإعلامي بالنادي الغربي يفيد بتلقي إدارة الاتحاد خطاباً من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، يحدد فيه يوم 25 من مايو موعداً لعقد الجمعية العمومية غير العادية وذلك لاختيار أعضاء مجلس الإدارة الجدد، بعد حل المجلس السابق الشهر الماضي من قبل الأمير نواف بن فيصل، الرئيس العام لرعاية الشباب.

واشترطت الرئاسة الحضور والتصويت لأعضاء الجمعية المسددين لرسوم العضوية قبل 10 أيام من عقد الجمعية، وأن يكون قد أكمل عاماً كاملاً من تاريخ انضمامه لعضوية الجمعية العمومية بالنادي، مما يعني إمكانية دخول أعضاء مجلس إدارة جدد لا يرغب بهم إبراهيم البلوي، الرئيس الحالي الذي فاز بانتخابات الرئاسة أواخر يناير الماضي.

ومنذ استقالة خالد المرزوقي في مايو من العام 2010، وإدارات الاتحاد المتعاقبة تعاني من المشاكل الإدارية، حيث استلم المهمة بعده إبراهيم علوان، لكنه لم يستمر سوى موسم وحيد، ويضطر الاتحاديون لعقد جمعية عمومية غير عادية، ليختاروا محمد بن داخل كرئيس جديد، لكن مصيره بعد نهاية الموسم الأول كان مثل سابقيه، ويتم انتخاب محمد فايز رئيساً في صيف 2012، وهو الرئيس الوحيد الذي استمر بنادي الاتحاد أكثر من موسم منذ سنوات.

وبعد عام و4 أشهر على انتخابه، قرر محمد الفايز الاستقالة، ليستلم عادل جمجوم المهمة بالتكليف لمدة 3 أشهر، حتى فاز إبراهيم البلوي بالانتخابات على منافسه أحمد كعكي، ويقرر بقاء جمجوم في منصبه نائباً للرئيس، لكن سرعان ما دبت الخلافات بين الطرفين، حتى أصدر الرئيس العام لرعاية الشباب قراره بحل مجلس إدارة النادي.