نيفيل: أصعب يوم حياتي حين أقال اليونايتد مويس

قال فيل نيفيل المدرب المساعد لمانشستر يونايتد بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم إنه شعر بفراغ هائل عندما كان يسير في ملعب أولد ترافورد الخاص بالنادي بعد فوزه يوم الثلاثاء على هال سيتي، وإن اليوم الذي أقيل فيه مدرب الفريق السابق ديفيد مويس كان أحد أصعب أيامه مع اللعبة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن نيفيل قوله "خلال سيري على أرض الملعب بعد آخر مباراة للفريق على أرضه هذا الموسم أمام هال سيتي شعرت بفراغ هائل ربما كان الفراغ الأكبر الذي شعرت به في الملاعب."

وأضاف نيفيل قوله "عندما توليت المهمة في يونايتد كنت أتوقع السير على أرض الملعب بعد آخر مباراة على أرضنا وأنا أنافس على لقب الدوري أو أطوف حاملا درع الدوري، لأن هذا هو ما يريده النادي.. علينا أن نتأكد من القيام بذلك في الموسم المقبل."

وقال نيفيل أيضا إنه لا يعرف أي تفاصيل مؤكدة بالنسبة لمستقبله مع النادي فيما وراء الموسم الحالي بينما ترشح التوقعات المدرب الهولندي لويس فان جال لتولي تدريب الفريق. وكان نيفيل الذي فاز بستة ألقاب لدوري إنجلترا الممتاز وبثلاثة ألقاب في كأس إنجلترا وبدوري أبطال أوروبا في 1999 مع مانشستر يونايتد قبل أن يمضي ثمانية أعوام في إيفرتون انضم إلى الطاقم التدريبي لبطل إنجلترا بعد تعيين مويس مدربا للنادي خلفاً لسلفه أليكس فيرغسون في بداية الموسم الحالي.

وأقيل مويس من تدريب يونايتد بعد عشرة أشهر من توليه المهمة إثر تعثر الفريق واحتلاله المركز السابع بين فرق البطولة العشرين، وفشله في تأمين المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. وسيخوض يونايتد مباراته الأخيرة في الموسم الحالي يوم الأحد.

القادم على أرض ساوثامبتون

يذكر أن نيفيل (37 عاما) استمر ضمن الطاقم التدريبي للنادي إلى جانب المدرب المؤقت رايان غيغز إلا أنه يقول إنه شعر بالفراغ عندما كان يحيي جمهور النادي بعد آخر مباراة للفريق على أرضه هذا الموسم.