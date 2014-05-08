"الآسيوي" يحدد 40 معياراً للمشاركة بدوري الأبطال

وضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم معايير جديدة لتحديد المقاعد التي ستحصل عليها كل دولة في بطولة دوري أبطال آسيا في الموسمين المقبلين، بحيث يكون لتصنيف المنتخبات الوطنية من قبل "فيفا"، ونتائج الأندية في البطولات القارية خلال 4 مواسم دور رئيس بتحديد عدد المقاعد.

وشرح مسؤولو الاتحاد القاري لممثلي المسابقات المحترفة في مؤتمر "المقاعد الآسيوية" في كوالالمبور، طريقة الاختيار، بحيث يكون لأصحاب المراكز الست الأولى بناء على المعيار الفني من بطولات غرب القارة وشرقها، مقاعد مباشرة للتأهل، على أن تحصل الدولتين الأولى والثانية بالترتيب العام على 3 مقاعد ونصف لكل منهما، ويحصل الثالث والرابع على مقعدين ونصف، وتحصل الدولة صاحبة المركز الخامس على مقعد ونص في مقعد، فيما يكون لأندية الدولة المصنفة سادساً مقعد ونصف.

وفي حال فشل أي دولة بتطبيق أحد المعايير البالغ عددها 40 معياراً، فإنه لا يحق لها الحصول على مقعد مباشر للبطولة، وذلك على عكس السابق عندما كان يحدد عدد المقاعد بناء على 71 معياراً يجب أن تستوفيها البطولات المحلية.

وأقر المؤتمر حصول الأندية المشاركة فقط بالبطولة القارية على الترخيص الآسيوي، خلفاً للسابق عندما كان حصول جميع الأندية على الترخيص شرطاً للمشاركة.

وقال سهيل العريفي المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين الإماراتية: "إننا ملتزمون بتطبيق جميع معايير الاتحاد الآسيوي، وسيتم العمل قريباً على استيفاء متطلبات المعيار الجديد المتعلق بالنزاهة، من خلال إنشاء لوائح تظهر مكافحة اللجنة لمسائل التلاعب بنتائج المباريات إن وجدت".





