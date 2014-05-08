نادٍ سكوتلاندي يبيع تذاكره بـ10 جنيهات فقط

قررت إدارة نادِ سكوتلاندي خفض التذاكر الموسمية لجماهير ناديها، بمقدار 14 ضعفاً لتكون بقيمة 10 جنيهات إسترلينية وذلك دعماً لحضور الجماهير بحسب قدرتهم المالية.

ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن إدارة نادي البيون روفرز الاسكوتلاندي أنها قررت خفض التذاكر لتشجيع الجماهير على الحضور الى ملعب النادي، ومنح الفرصة لهم لدعم خزانة النادي التي تبحث عن تطوير ملعب الفريق وزيادة سعته.

وقال رئيس النادي جون ديفلين، الذي سبق له إدخال الجماهير الى مباراة محلية في يناير مقابل "ما يرونه مناسباً": "نعرف أن مبلغ التذاكر ليس كبيراً بما فيه الكفاية لكي يساهم بدفع عجلة التنمية بالنادي، لكننا قدرنا وضع الجماهير التي لا تملك الأموال، واكتفينا بأن يكون هذا السعر لتغطية التكاليف الإدارية فقط".

وتابع الرئيس الذي ينافس ناديه بدوري الدرجة الثانية الأسكوتلاندي: "هناك مساحات فارغة كبيرة في مدرجات ملعبنا وبعضها تم إقفاله لأكثر من 10 أعوام، ومن خلال هذا السعر نود أن يعود الجميع لمشاهدة مبارياتنا".

واعترف ديفلين أنه يحاول تغيير الفكرة السائدة بأن أسعار تذاكر مباريات كرة القدم الاسكوتلاندية "مبالغ فيها" ويضيف: "هناك الكثير من الجماهير الذين يقولون إن التذاكر مبالغ بها، ولهذا وضعنا السعر الرمزي كي نغير هذه الفكرة".

