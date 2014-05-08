"بريدة" التي ذهبوا اليها ..



(١)



قال لصاحبه وهو يحاوره: "اريد أن أذهب إلى عملي، لكنني لا استطيع" ..

سأله: "ما الذي يمنعك؟!"

أجابه: "إنها تمطر، وإن خرجت سيصيبني صيّب السماء".



(٢)



أقترح عليه - بعد أن غرس ابتسامة في وجهه، أثمرت حقل زهور تطوف عليه عصافير ليست متاحة للصيد - : "خذ المظلة، ضعها فوق رأسك، ستقيك البلل .. هذه القطعة الخفيفة الصغيرة، ستجعلك تعود إلى البيت بلا ماء يُذكر على ثيابك، حتى وهي تمطر".



(٣)



فهل اتقى نائب رئيس الهلال، الرجل المهذب، العاقل، محمد الحميداني، المطر الذي سَحَّته السحاب، بمظلة صغيرة، ام عاد إلى البيت، وثيابه تقطُر؟!



(٤)



الإجابة التي استغرق الحصول عليها شهرا أو يزيد، تقول لنا: أن الدمث الحميداني خرج تحت وابل السماء، ومظلته في يده، لكن ريحاً صرصراً عاتيه، اقتلعتها من حوزته، بينما كان يحاول فتحها ..



(٥)



.. ولأن ثوبه قد صار في عداد المبللين، وتساوت في خياراته كفتا العودة إلى بيت صديقه، أو الذهاب إلى عمله، قرر أن يكمل الطريق، بلا مظلة.



(٦)



.. وحين وصل هناك، قرأ عبارة كتبت بخط واضح وعُلقت على باب الشركة المغلق: "عودوا إلى منازلكم، اليوم عطلة، كل المواعيد ألغيت، وتأجل إنهاء المعاملات - حتى العاجل منها - إلى الغد، وإن أمطرت في اليوم التالي، ربما نغلق المكتب ايضاً .. نعتذر لكم، صدر القرار فجأة، لأنها أمطرت فجأة .. نصيحتنا: لا تمشوا تحت المطر من دون مظلات، وشكراً"!.



(٧)



الآن، وقد توقف المطر عن الهطول، ومحت الشمس، كل ما تبقى من ماِئه العالق في مقاعد الحديقة، وصار الجلوس فوقها لتبادل الحديث أمرا متاحا، سأقول، للهادئ البادىء بالسلام، محمد الحميداني: لو انني انت، لكنت تريثت حتى أمسكت السماء، ثم ذهبت إلى "وجهة أنا مُوَلِّيهَا"، واستعنت على قضاء حاجتي بالكتمان.



(٨)



لو أنني أنت، وقد حضرتُ في "حضرة الغياب"، لمَا انتظرت في بريدة، أراقب الدقائق، وهي تصعد سلم الساعة، دقيقة، دقيقة، إلى أن يلج الليل في النهار .. وإنما لكنت قفلت عائدا إلى الرياض، بعد أن أقول لرئيسهم: لاعبكم حبسه "حابس"، و"العصر" أدبر، وأنا لا اجيد توقيع "العقود" في الظلام!



(٩)



لو أنني انت، وقد سمعت عبدالعزيز الجبرين، يقول في برنامج إذاعي وعلى ملأ: "أريد أن اذهب إلى النصر"، لكنت اتصلت بالبرنامج نفسه، وقلت على ملأ ايضاً، له ولهم: "اذهبوا فأنتم الطلقاء".



(١٠)



أقول: لو انني انت - أقولها وربما لا افعلها - لكننا هنا، على مقعد الحديقة الجاف، نجري حوارا مفيدا، بعد أن كف المطر عن النزول، لنفهم على الأقل ما الذي يمكن أن يصنعه رجل "نظيف" مثلك، في حال أراد الذهاب الى العمل، وامطرت فجأة.



(١١)



الذي حدث، هو ان الهلال خسر اربع مرات، مرة حين أطال المكوث في القصيم .. ومرة حين رفض "الانسحاب" .. ومرة حين ترك رقبته معلقة في "مشنقة قرار" كان الناس أجمعين يعلمون أنها ستخنقه حتى الموت .. ومرة حين دفع ثمنا باهظا، على غلطة كان يمكن ألا يرتكبها.



(١٢)



الذي حدث ايضا، هو ان النصر فاز اربع مرات .. مرة حين لم يذهب إلى القصيم وانما جاء بالذين فيه إليه .. ومرة حين ذهب بعبدالعزيز الجبرين إلى الناس، صوتاً، ثم صوتا وصورة .. ومرة حين أبقى رأسه بعيدا عن كل الحبال .. ومرة حين جعل كل الغرامات المالية جزءا من "الصفقة"، وتكفل بسدادها!... كتبت "سدادها"، مع انه كان من المناسب ايضاً أن اكتب: "تسديدها".‬



*نقلا عن صحيفة الرياضي السعودية

