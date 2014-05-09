"الاستئناف" تسمح للبلطان بدخول الملاعب

قبلت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم استئناف رئيس مجلس إدارة الشباب خالد البلطان وألغت إيقافه، والاكتفاء بتغريمه 40 ألف ريال.

وجاء القرار بعد أن أوقفت لجنة الانضباط، البلطان في الـ25 من شهر أبريل الماضي، حيث تم تغريم رئيس الشباب 300 ألف ريال ومنعه من دخول الملاعب لمدة عام كامل، وكانت العقوبة على خلفية حادثة "قدح" البلطان وتوجيهه الإساءة بشكل علني لأحمد عيد رئيس اتحاد الكرة.

وأكدت اللجنة أنه بعد الاطلاع على القرار وعلى لائحة الانضباط تبين للجنة أن العقوبة المقضي بها في القرار والمنصوص عليها في المادة (53/2) والتي تتعلق بتوجيه الإساءة الإعلامية للتحريض على الكراهية والعنف، لا تتفق مع المخالفة وفقا للتكييف المنصوص عليه في القرار. عليه ترى اللجنة أن العقوبة المستحقة لهذه المخالفة وفق التكييف الذي توصلت إليه لجنة الانضباط هو ما قررته المادة (47/2) التي تنص على أن (أي إساءة إعلامية باستخدام وسائل الإعلام مثل الصحف والإذاعة والتلفاز والصحف الإلكترونية والموقع الرسمي للنادي والمنتديات ونحوها يعاقب مرتكبها بغرامة مالية قدرها (40,000) أربعون ألف ريال).