المسحل: الضغوطات أجبرت الاتحاد الآسيوي على التغيير

كشف ياسر المسحل، عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن المعايير الجديدة التي سنّها اتحاد اللعبة بالقارة الصفراء، تهدف لزيادة عدد الدول التي تخوض دوري أبطال آسيا، حيث سيتم إضافة دولتين ليرتفع الرقم الى 12 دولة مشاركة بالمسابقة الأهم في القارة.



وقال المسحل لبرنامج "في المرمى" :" لايوجد مجاملات للاتحادين الأردني والكويتي، بل هذه التعديلات تأتي استجابة للضغوطات التي يتلقاها الاتحاد الآسيوي بشأن مشاركة أكبر قدر من الدول البالغة تعدادها 47 دولة، ولايشارك منها سوى 10، والآن سيضيف دولتين فقط" وتابع:" التغيير سيكون في الملحق المؤهل، لكن المقاعد المباشرة لن تتأثر بتلك المعايير، فعلى سبيل المثال أندية الكويت والأردن تحقق نجاحات ساحقة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، لكنها فشلت بالوصول الى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا".

وقال المسحل أن الاتحاد الآسيوي ألغى بعض المعايير بطلب من الأعضاء، ويضيف:" الغاء معيار الجمهور أتى نتيجة مطالباتنا المستمرة، لأن بعض الدول كانت تضع أرقاماً مضللة وبالتالي تحصل على العلامة الكاملة".

وبيّن المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودي أن الاتحاد القاري وضع معايير جديدة للدول التي ستدخل أنديتها بالملحق الآسيوي وأورد:" سيكون لزاماً على الدول التي ستدخل في الملحق الآسيوي تطبيق نظام التراخيص، وكذلك تعيين مراقب لنزاهة المباريات سواءً كان متفرغاً أو بدوام جزئي".

وبناء على المعايير الفنّية الحالية، فإن السعودية ستحصل على 3 مقاعد ونصف، ويقول:" حالياً سيكون النصر والشباب والهلال هم من سيشارك بشكل مباشر، بينما سيتعين على الأهلي خوض مباراة ملحق، وستكون على أرضه في حالة أن الفريق المقابل يأتي من دولة تصنيفها أقل من السعودية".

