بلاتر ينوي الاستمرار في رئاسة الفيفا

ألمح سيب بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى أنه ربما يرشح نفسه للاستمرار في رئاسة أكثر لعبة شعبية حول العالم لفترة خامسة عند تنظيم الانتخابات في العام المقبل.

ونقلت صحيفة "بليك السويسرية" عن بلاتر: "رئاستي للفيفا تقترب من نهايتها بالتأكيد، لكن مهمتي لم تكتمل بعد". وأضاف السويسري: "وقتها ستكون آخر مرة أتولى فيها رئاسة الاتحاد الدولي للعبة الشعبية".

وفي فبراير الماضي قال بلاتر في تصريحات إذاعية "أنا في صحة جيدة ولا أرى سببا يدعوني إلى التفكير في التوقف عن العمل".

إذا طلبت الاتحادات (المحلية) الأعضاء في الفيفا مني ترشيح نفسي (لولاية خامسة) فلن أرفض".

وكان بلاتر (78 عاما) انتخب لفترة رابعة على رأس الفيفا في 2011 إثر انسحاب منافسه القطري محمد بن همام إثر اتهامه بالسعي لشراء الأصوات من خلال قضية الرشوة الشهيرة.