بلقيس تهنئ هزازي: دقوا خبيتي

قبل أن تلد عقارب الساعة يوما جديدا في الحياة الزوجية لنايف هزازي نجم كرة القدم السعودية، أهدت الفنانة بلقيس فتحي أغنيتها "دقوا دقوا خبيتي" لخطيبها السابق عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان هزازي الخطيب السابق للمطربة الشهيرة قد التف حوله الأصدقاء والأحبة البارحة الأولى مهنئين محتفلين بزواجه، بينما باركت بلقيس بطريقتها وعبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة: "كل التباريك للعريس نايف هزازي بمناسبة زواجه وألف ألف مبروك، أهدي العروسين: دقوا خبيتي". وهي أغنيتها الراقصة الشهيرة، التي يتمايل عليها كل من يسمعها.

وبعد دقائق قليلة، رد نايف على تغريدة بلقيس: "الله يبارك في أيامك ومباركتك تدل على حسن أخلاقك وأصلك، وأتمنى لك حياة سعيدة يا فنانة العصر".

مثّلت كلمات الأغنية واقعا حيا لخطوبة النجمين السابقة، فقد ألبس نايف بلقيس الدبلة منتصف شهر أكتوبر عام 2012، واحتفل الاثنان سوياً في مدينة دبي الإماراتية، على أمل الزواج لاحقاً.

وبعد أربعة أشهر، وبالتحديد في الـ12 من شهر فبراير عام 2013، أعلنت بلقيس عبر "تويتر" انفصالها عن النجم الجداوي، متمنية له التوفيق وحياة سعيدة، ومثّل الخبر صدمة لمحبي النجمين.

تكبر بلقيس عن نايف 84 يوماً، إذ ولدت بلقيس في 20 من شهر أكتوبر عام 1988، بينما ولد نايف في الـ13 من شهر يناير عام 1989. وطرحت بلقيس أغنيتها الأولى عام 2004، وبعد عامين لعب هزازي مباراته الرسمية الأولى مع اتحاد جدة.

